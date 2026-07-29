技嘉新伺服器 第4季出貨

技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布首波搭載超微（AMD）EPYC 9006 SP7處理器的伺服器將於11月出貨，為企業人工智慧（AI）、高效運算（HPC）及資料中心高負載工作提供新一代運算基礎。

隨著AMD平台伺服器加入出貨行列，可望為技嘉第4季營運增添新成長力道。

技嘉董事長葉培城之前表示，今年整體市場狀況非常好，AI需求持續強勁，只要客戶端基礎建設例如資料中心電力等條件到位，今年成長動能沒有太大問題，且成長幅度有機會優於去年。

他指出，從訂單狀況看，今年需求相當清楚，客戶對明年規劃也陸續展開，整體訂單能見度已逐步延伸至2027年。

產品方面，葉培城表示，該公司並非依賴單一客戶或單一平台，而是以多元化與模組化產品策略，因應不同客戶需求，預期下半年輝達（NVIDIA）B300、GB300等平台伺服器，仍將是主要出貨產品，Vera Rubin平台產品也將開始導入市場，不同客戶採用新平台時程不盡相同，因此下半年將呈現多平台同步出貨格局。

至於第六代AMD EPYC採雙插槽策略，SP7以每插槽最高256核心、16通道DDR5 MRDIMM（速率達12,800 MT／s）及PCIe 6.0，引領AI訓練、HPC及超大規模雲端部署；SP8則以更小封裝、更高每瓦效能，鎖定虛擬化、資料庫及邊緣部署場景。

技嘉新機型R165-DG2-CS1採1U封閉式冷卻設計，B685-D80-LS1則為6U 10節點直接液冷刀鋒伺服器，專為高密度HPC打造。第二波SP7伺服器將於年底前推出，SP8系統2027年3月跟進。

技鋼科技總經理侯智仁表示，新平台從主板布局到散熱設計全面重新工程設計，確保核心密度與效能不妥協，從上線第一天起即可全速投入運行。