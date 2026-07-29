超豐上半年EPS 2.98元 高效運算帶旺

封測大廠力成旗下子公司超豐（2441）上半年營運升溫，昨（28）日法說會公布上半年營收100.06億元，年增21.8%；毛利率24%，較去年同期增加2.7個百分點；稅後純益16.92億元、年增22.4%，每股稅後純益（EPS）2.98元。

公司表示，AI與高效能運算（HPC）需求持續增加，帶動Bumping及Flip Chip封裝出貨，加上產能利用率提升、產品組合優化及平均售價（ASP）調整，共同推升營收與毛利率。

從應用別看，超豐上半年AI相關營收年增約180%，工控應用成長約50%，其餘主要領域多有15%至20%增幅。隨記憶體客戶拉貨回升，金價上漲帶動金線封裝報價調整，以及LGA產品開始量產，產品組合逐步往較高單價製程移動。

展望本季，總經理紀有章表示，AI及HPC需求持續帶動Bumping與Flip Chip封裝，智慧機新品上市及消費性電子進入傳統旺季，也可望支撐出貨；車用與工控應用則維持穩定成長。除了資料中心，AI應用也向PC、手機及智慧家電擴散，帶動Edge AI相關晶片需求增加。