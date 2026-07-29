聽新聞
0:00 / 0:00

力成上半年每股純益5.5元

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中／台北報導

力成（6239）第2季營收、獲利及獲利率全面成長，單季營收231.16億元，季增8.5%、年增28%；歸屬母公司稅後純益22.19億元，季增20.3%、年增131.1%；每股稅後純益（EPS）3元。

力成第2季營收較首季增加18.02億元，較去年同期增加50.57億元。營收成長主要來自記憶體業務，其中NAND Flash增幅明顯，AI伺服器帶動企業級SSD需求及出貨升溫，也推升NAND與SSD相關營收。

獲利率表現同步走高。力成第2季毛利率升至21.8%，季增2.4個百分點，年增5.9個百分點；營益率15.3%，季增2.3個百分點、年增5.1個百分點；第2季歸屬母公司稅後純益較前一季18.44億元增加3.75億元，較去年同期約9.60億元增加12.59億元；每股純益季增20%、年增約130.8%，獲利增幅高於營收。

累計今年上半年，力成營收444.30億元，年增32.4%，較去年同期約335.57億元增加108.73億元；毛利率20.7%，較去年同期增加4.3個百分點；營益率14.2%，年增4.1個百分點。

力成上半年歸屬母公司稅後純益40.63億元，年增90.3%，較去年同期約21.35億元增加19.28億元；每股純益5.50元。相較上半年營收成長32.4%，稅後純益增幅達90.3%，獲利成長速度明顯快於營收。

觀察各產品線，第2季DRAM需求相當強，NAND受惠AI伺服器SSD需求上揚及出貨暢旺，營收較前一季與去年同期均成長。邏輯業務出貨也持續增加，營收季增，年增幅達雙位數。

營收 力成

延伸閱讀

力成法說會／第2季EPS 3元、獲利年增逾倍 下半年逐季增、全年營收拚新高

寶雅財報／第2季激增超過四成 上半年EPS 17.45元

雅特力上半年EPS 4元 Q2增六倍

精測第2季每股純益衝新高達15.02元 毛利率拉升至57.5%

相關新聞

威剛上半年EPS 62.46元 通過半年配息18元

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（28）日公布第2季獲利首次突破百億元大關、達104億元，創單季新高，季增9.1%，年增逾十倍，每股純益32.39元；上半年大賺199.4億元，年增13倍，每股純益62.46元，遠超過歷年年度獲利，公司看好本季獲利續揚。

欣興上半年EPS 11.7元 單季淨利逾百億

載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布第2季歸屬母公司淨利131.14億元，單季獲利首度超過百億元，創新高，季增1.6倍，年增逾440倍，每股純益8.45元；上半年大賺181.58億元，年增18.24倍，每股純益11.7元，為同期最佳。

精測上半年每股純益25.45元

精測（6510）昨（28）日公布第2季獲利創單季新高，每股純益15.02元，連兩季賺逾一個股本，上半年每股純益25.45元。精測將於今（29）日召開法說會，說明上季財報與營運展望。

華星光第2季EPS 1.29元

光通訊廠華星光（4979）公告6月自結財報，單月稅後純益6,300萬元，相較去年同期明顯增加75%，每股純益0.44元。累計華星光今年第2季自結獲利，每股純益為1.29元，表現寫下近四個季度以來低點。

力成上半年每股純益5.5元

力成（6239）第2季營收、獲利及獲利率全面成長，單季營收231.16億元，季增8.5%、年增28%；歸屬母公司稅後純益22.19億元，季增20.3%、年增131.1%；每股稅後純益（EPS）3元。

技嘉新伺服器 第4季出貨

技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布首波搭載超微（AMD）EPYC 9006 SP7處理器的伺服器將於11月出貨，為企業人工智慧（AI）、高效運算（HPC）及資料中心高負載工作提供新一代運算基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。