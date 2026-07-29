力成上半年每股純益5.5元

力成（6239）第2季營收、獲利及獲利率全面成長，單季營收231.16億元，季增8.5%、年增28%；歸屬母公司稅後純益22.19億元，季增20.3%、年增131.1%；每股稅後純益（EPS）3元。

力成第2季營收較首季增加18.02億元，較去年同期增加50.57億元。營收成長主要來自記憶體業務，其中NAND Flash增幅明顯，AI伺服器帶動企業級SSD需求及出貨升溫，也推升NAND與SSD相關營收。

獲利率表現同步走高。力成第2季毛利率升至21.8%，季增2.4個百分點，年增5.9個百分點；營益率15.3%，季增2.3個百分點、年增5.1個百分點；第2季歸屬母公司稅後純益較前一季18.44億元增加3.75億元，較去年同期約9.60億元增加12.59億元；每股純益季增20%、年增約130.8%，獲利增幅高於營收。

累計今年上半年，力成營收444.30億元，年增32.4%，較去年同期約335.57億元增加108.73億元；毛利率20.7%，較去年同期增加4.3個百分點；營益率14.2%，年增4.1個百分點。

力成上半年歸屬母公司稅後純益40.63億元，年增90.3%，較去年同期約21.35億元增加19.28億元；每股純益5.50元。相較上半年營收成長32.4%，稅後純益增幅達90.3%，獲利成長速度明顯快於營收。

觀察各產品線，第2季DRAM需求相當強，NAND受惠AI伺服器SSD需求上揚及出貨暢旺，營收較前一季與去年同期均成長。邏輯業務出貨也持續增加，營收季增，年增幅達雙位數。