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鈊象遊戲登上Steam平台

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）旗下八款遊戲透過代理商，首度登上Steam平台，藉此添增業績動能，加上暑假旺季以及海外授權業務擴張，預估下半年營運有望持續增長。

遊戲代理商H2 Interactive將鈊象旗下八款街機遊戲，共同集結推出《IGS 經典街機合集 》PC 版，預計8月13日在Steam平台上市，並支援繁體中文

《IGS 經典街機合集 》PC版完整保留原本的遊戲內容，而且開放網路連線對戰，相關遊戲情報消息曝光後，已在各大遊戲社群引發廣大回響，預料銷售有機會創佳績。鈊象昨（28）日無懼股市狂殺逾2,000點，反而逆勢上漲4元，收723元。鈊象6月稅前淨利13.92億元，稅前每股盈餘4.89元，較5月的4.55元成長；市場推估應與新台幣貶值、步入產業旺季有關。累計今年上半年每股稅前盈餘達27.58元，獲利表現驚人。

鈊象6月營收21.66億元，月增2%、年增17.2%，連五個月營收成功站穩20億元大關，單月營收創歷史次高；累計上半年營收126.78億元，年增15.7%，創同期新高。

鈊象6月營收中，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲分別占76%、22%及2%。展望未來，鈊象董事長李柯柱曾於股東會指出，近期美國市場成長動能強勁，預料該市場將是今年成長最快的區域，隨著合作代理商與平台數量持續增加，營收占比已由今年第1季約10%提升至14%。

鈊象 中文 Steam

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