睿信上半年EPS 2.07元 攻低軌衛星

信邦子公司睿信（7893）昨（28）日公布上半年稅後純益8,451.1萬元，每股純益2.07元。該公司之前表示，海外市場布局較去年同期持續成長，低軌衛星相關產品持續量產交貨；海外市場布局及低軌衛星業務已逐步成為營運成長的重要動能，有助於分散市場波動風險，提升整體營運韌性。

隨著相關專案逐步推展，睿信對國防及太空通訊市場長期發展前景與營運仍持審慎樂觀看法。

睿信6月合併營收為5,219.3萬元，月增3.4%，年減48.2%；上半年合併營收2.51億元，年增0.6%。在產品銷售結構方面，睿信持續聚焦高技術門檻與高附加價值領域，6月纜線組裝及連接線產品營收占比58.78%、機櫃組裝相關產品占比約33.29%、其他產品及代理業務占比7.93%。

睿信指出，6月營收較去年同期減少，主要受國防相關預算審議影響，部分國防專案執行進度較原規畫遞延，致使部分原預計於第2季認列營收遞延，影響單月營收表現。國防專案多屬長週期、高技術門檻專案型業務，營收認列易受專案進度、驗收節點及客戶排程影響，單月營收波動實屬該產業常態特性，並不代表整體市場需求出現重大變化。

展望後市，睿信將持續配合客戶專案推進時程，加速既有訂單執行及新案布局，並持續投入關鍵技術研發與產品升級，強化國防自主及國產化供應能力。