廣錠上半年每股虧2.63元

廣積集團旗下廣錠（6441）昨（28）日公布今年上半年財報，歸屬於母公司業主淨損1.4億元，每股淨損2.63元。

廣錠今年上半年營業毛損7,193萬元，營業損失1.38億元；今年第2季淨損約6,769萬元，相比上季及去年同期虧損幅度收斂，單季每股淨損1.27元。

廣錠近年持續轉型，惟營運尚未見到明顯起色，已連續虧損逾十季度。

展望後市，廣錠旗下廣錠能源今年4月宣布取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單。廣錠董事長廖良彬先前表示，廣錠能源成功取得東盟開發實業BTM建置大單，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中，另外在紡織、食品、物流領域客戶都有洽談，未來也不排除把解決方案推廣到半導體產業。

展望全年，廖良彬預期今年在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆會成長，預估5、6月開始營收曲線將開始上揚，全年來看，目標今年營收將優於去年。