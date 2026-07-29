中光電（5371）總經理林惠姿昨（28）日表示，第3季節能產品的電視及顯示器進入傳統備貨旺季，推升大尺寸OLED顯示器及ODM車載業務可望維持穩健成長；然而NB產品受記憶體及關鍵零組件供應吃緊、價格上漲等因素影響，品牌客戶下單保守審慎，預期節能產品整體出貨量將較第2季微幅成長。

中光電昨天舉行線上法說會，董事會27日通過第2季財報，第2季合併營收100.35億元，季增7.2%，年增1.8%。單季毛利率15.29%，季減0.33個百分點，年減2.86個百分點。單季稅後淨損7,729.7萬元，較首季淨損1.19億元收斂，但較去年同期由盈轉虧；每股稅後淨損0.2元，連虧二季。

中光電今年上半年合併營收193.97億元，年增5.8%；毛利率15.45%，年減2.41個百分點；稅後淨損1.96億元，較去年同由盈轉虧；每股淨損0.5元。上半年營運受傳統淡季、記憶體與IC供應短缺導致需求遞延，外部有成本上升與國際局勢不確定性等因素影響。

中光電財務長何新斌表示，上半年資本支出為10.6億元，預估2026年全年的資本支出總額約13億元。

林惠姿表示，本季電視產品進入傳統旺季，預計出貨量將季增50%，顯示器估出貨量季增10%，OLED Monitor業務成長軌道不變，稼動率已近滿載，車載顯示產品穩定成長，預期全年營收占節能事業群比重將超過10%。但NB面臨嚴峻挑戰，PC品牌廠展望極為保守，出貨量將大幅下降30%。

林惠姿分析指出，受油價上漲、關稅以及記憶體成本攀升等供應鏈壓力影響，2026年全球顯示器需求預測已下修6%。記憶體供應緊張持續對PC產業造成壓力，第2季全球NB出貨年減4%，且成本激增導致零售價格大幅上漲20-30%，可能抑制下半年的換機需求。

何新斌指出，無人機整機業務估占今年營收九成以上，關鍵零組件遙控器已取得認證標章並出貨，但今年對國內大型新標案看法較保守，將以既有政府專案及延續性標案為營運重心，加速布局美、日市場，鎖定非紅供應鏈，深化與國際大廠合作，拓展海外商機。

中光電已向櫃買中心提出股份轉換為中光電投控的申請，預計近期內可獲核准。官方股份轉換基準日及掛牌日預計為9月3日。