廣積握訂單 毛利向上

工業電腦廠廣積（8050）昨（28）日舉行法說會，展望後市，廣積樂觀看待今年第2季獲利表現，且相比去年全年，對今年毛利率成長持樂觀態度，預估下半年營運不會比上半年差。

廣積今年第1季毛利率23.3%，零組件價格大漲，公司於第2季反映這部分額外成本，因此廣積對第2季毛利率及獲利表現樂觀看待。

展望後市，廣積表示，從在手訂單來看，對今年營運成長非常樂觀。下半年營運不會比上半年差，全年毛利率將優於去年。

廣積6月營收9.56億元，月增66.6%、年增143.6%，創下單月新高。廣積解釋，6月營收跳增主要與零組件漲價有關，因與客戶協商，零組件漲價差價由客戶吸收，6月有部分收入算是相對應的補償金。

從廣積今年上半年應用別比重來看，網通為51.62%、工業自動化28.11%、智慧零售15.78%，為三大主要應用，其次則為智慧交通3.05%、醫療1.42%、AIOT 0.02%，與2025年相比，應用比重變化不大。

此外，廣積躋身超微（AMD）黃金合作夥伴，在機器人解決方案上是其硬體策略夥伴之一，廣積預估，今年第4季開始POC（概念驗證），期望2027年有專案開始量產。

針對記憶體及CPU等關鍵零組件缺料漲價影響，廣積表示，與記憶體顆粒廠有緊密合作關係，早在記憶體價格大漲前，2025年就已先提前備貨，但實際缺貨情況比原先想得更嚴重，備貨不夠多。儘管如此，廣積對於今年底到明年上半年出貨所需的記憶體及CPU供貨有絕對把握。

廣積分析，目前來看CPU會較緊缺，既有的案子供貨沒問題，但新案可能有挑戰。廣積在與客戶協商後，採取在水貨市場購買CPU，或是導入新一代CPU，因為供貨上較有彈性。