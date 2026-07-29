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大摩挺記憶體 南亞科、華邦有撐

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

記憶體市場近期雖受賣壓影響，股價表現承壓，但摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告表示，舊世代記憶體將呈現分化趨勢，其中看好第3季DDR4價格漲勢更加強勁，每月價格漲幅可能將達20%以上，支撐相關族群股價表現。台廠中，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電後市可期。

綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、大摩記憶體科技產業分析師顏志天表示，近期市場對記憶體景氣循環、雲端服務提供者（CSP）自由現金流疑慮，以及大陸記憶體股遭拋售等因素影響，舊世代記憶體族群估值一度遭到下修。不過，隨DDR4價格持續走揚，舊世代快閃記憶體展現優於預期的定價能力，市場對舊世代記憶體後市看法也逐步轉趨正向。值得注意的是，主流記憶體風向正出現轉變。

顏志天分析，據TrendForce預估，2026年第3季傳統DRAM價格將季增13%至18%，其中PC DDR5可望季增15%至20%、伺服器DDR5季增13%至18%、LPDDR5X季增8%至13%，NAND快閃記憶體價格則預估季增10%至15%；然而，第4季傳統DRAM價格預估續增3%至8%，NAND則季增0%至5%，成長力道明顯放緩。

事實上，相較主流記憶體，顏志天認為舊世代記憶體產品價格表現更為強勁。其中，DDR4第3季可望維持逐月漲價趨勢，且雲端服務供應商願意提高採購價格，甚至有機會與供應商簽訂1-2年的長期合約（LTA），預計將帶動第3季單月漲幅有望超過20%，單季漲幅上看30%以上。此外，SLC／MLC NAND第3季價格預估季增50%至60%，NOR Flash則可望季增30%至40%。

台廠中，旺宏、南亞科及華邦電目前股價分別約為2028年預估每股淨值的1.5倍、1.2倍及1.2倍。顏志天指出，從大中華區垂直整合製造商（IDM）廠歷史經驗來看，股價跌至預估每股淨值1倍時，往往具備強勁支撐力道，可望成為相關個股的重要下檔防線。

大摩 南亞科 南亞

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