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訊連上半年純益年增82％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

訊連（5203）昨（28）日舉行法說會，董事長黃肇雄表示，短期營運將受PC市場動能下滑影響，長期來看，訊連鎖定英特爾超微及輝達等三大AI PC平台，未來營運仍樂觀看待。

訊連昨天並公布第2季財報，單季合併營收5.28億元，季減9.8％，年減11.8％；毛利率85.4％，季增0.9個百分點；稅後純益2,572萬元，季減75.7％，年減5.1％，每股純益0.33元。

訊連上半年合併營收11.13億元，年減4.9％；毛利率84.9％，與去年同期持平；稅後純益1.32億元，年增82.7％，每股純益1.66元。

展望下半年，黃肇雄表示，本季將持續受到SEO流量下滑、PC市場疲弱等不利因素干擾，單季營收恐較去年同期衰退。

不過，從長期角度來看，黃肇雄認為，由於輝達加入AI PC戰場，預期將刺激英特爾、超微等既有AI PC平台加速產品更新，有利市場發展，訊連本季就會推出支援上述三大平台的新產品，對後續營運動能仍樂觀看待。

訊連AI布局從生成式AI、視覺影像辨識等兩大領域切入。生成式AI部分，黃肇雄指出，主要應用在智能客服、產品與行銷國際化、創意素材及模板生成，使公司營運效率大幅提升，並明顯降低成本。

訊連 超微 英特爾

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