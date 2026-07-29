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智原第3季營運恐衰退

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
智原總經理王國雍。聯合報系資料照
智原總經理王國雍。聯合報系資料照

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者智原 （3035）昨（28）日召開法說會，公布第2季每股純益0.76元，上半年每股純益為1.16元。展望後市，智原預估，受供應鏈供貨吃緊影響，本季營收可能季減個位數百分比，毛利率估維持在45％左右。

智原第2季合併營收為33.13億元，季增28％，年減26.5％，優於原先預期；毛利率為45.2％，歸屬母公司業主稅後淨利1.97億元，季增90％，年增666％，每股純益0.76元。

智原上半年合併營收為59.02億元，年減50.6％；歸屬母公司業主淨利3.02億元，年減18.7％，每股純益為1.16元。智原指出，上半年營收較去年扣除為客戶備料收入後，約成長三成。

智原第2季以量產業務為主要成長動能，IP營收也成長，委託設計（NRE）營收則季減逾一成，但仍年增約一成。

展望本季營運，智原表示，營收受到半導體供應鏈供給持續緊縮影響，預估業績將較上季衰退，惟全年營收成長目標維持不變。

對於聯電與英特爾的合作，智原是否可受益，智原總經理王國雍說，如果從營收角度來看，最先獲益之處自然是12奈米IP開發，可帶進IP收入，目前已在開發中，後續也有助於該公司耕耘12奈米相關ASIC案件，預計將從明年下半年開始推廣。

智原並強調，因應市場對微控制器（MCU）與ASIC需求的動態變化，該公司於成熟製程將採用「雙軌並行策略」的混合商業模式，以最大化ASIC與MCU資源綜效。

營收 聯電 智原

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