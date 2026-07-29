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旺宏第2季獲利創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
旺宏總經理盧志遠。 旺宏／提供
旺宏總經理盧志遠。 旺宏／提供

旺宏（2337）昨（28）日舉行法說會，公布第2季獲利改寫單季新猷，毛利率也攻上64.4％新高，每股純益3.91元，上半年每股純益4.82元，並宣布將再編列158億元資本支出預算擴產。總經理盧志遠看好，若市場熱況延續，毛利率衝上八成指日可待。

法人提問第4季eMMC漲價情形，盧志遠說，相關漲價動能似乎還在。至於有研調機構評估明年下半年的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有可能出現供過於求，他則回應，「我們沒有這個感受，也沒有這個看法」。

旺宏第2季合併營收191.25億元，季增83％，年增1.81倍；毛利率為64.4％，較首季的40.8％大增23.6個百點，明顯優於去年同期的15.6％；淨利77.36億元，季增3.35倍，年增7.06倍，每股純益3.91元。

旺宏上半年合併營收295.93億元，年增1.29倍；毛利率56.1％，遠優於去年同期16.6％；淨利95.15億元，擺脫去年同期虧損態勢，每股純益4.82元。

旺宏指出，第2季營收結構中，NAND Flash占比提升到43％，是業績增長的主力貢獻，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）占比為48％。

展望第3季營運，盧志遠指出，旺宏產品的訂價與報價，應可支撐毛利率維持高檔。至於毛利率未來表現是否持續提升，並可能追上國際大廠的水準，他則認為，當增加更多產能時，「是有這個可能」。

他提到，旺宏現在毛利率已經70％左右，若趨勢還在，毛利率衝上八成指日可待。國際大廠產品以DRAM為主，毛利率提升領先旺宏的時間大約是六個月左右。

法人關切記憶體價格高漲，影響下半年消費性電子需求展望，盧志遠表示，由於現在市場需求實在太大，旺宏並沒有感受到相關影響，該公司這幾季的NAND與eMMC出貨還會繼續增加，而AI伺服器迭代，需要的NOR Flash呈現倍數增長，對其產品需求也非常強勁。

至於擴產計畫，旺宏表示，預計今年下半年陸續裝機，產能貢獻主要是從明年開始，明年上半年先增加一些NOR Flash產能，明年下半年則會有一些3D NAND相關產能開出，希望未來12吋廠月產能可達3萬片以上。

旺宏 營收 法說會

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