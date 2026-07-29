岱宇強攻AI無人載具

健身器材大廠岱宇國際（1598）昨（28）日宣布，正式跨足AI無人載具市場，已於美國成立子公司「Santi Innovation」，並組建具豐富產業經驗的專責團隊，及完成美國在地生產基地的初步籌設，力拚今年底前貢獻營收。

岱宇初步規劃，將以歐、美、中東、東北亞、東南亞等海外市場作為主要拓展方向，同時深耕台灣在地市場，積極響應政府推動無人載具產業發展政策，搶攻高成長潛力的市場商機。

岱宇表示，布局無人載具產業，除提供關鍵零組件採購、設計服務與生產製造、組裝服務外，長期更致力於AI智慧化與自主軟硬體系統整合，目標建構全方位無人載具平台，提供一站式解決方案。預計今年底前相關產品可出貨至海外，正式挹注營收。

為因應國際客戶對供應鏈安全與在地生產的迫切需求，岱宇已完成美國阿肯色州現有生產基地的初步建置，具備投入無人載具組裝、測試與量產的條件。

該基地將採雙軌運作：一方面支援岱宇自有產品線的在地化生產，另一方面對外開放策略夥伴合作機會，提供無人機與無人載具業者設計製造、關鍵零組件在地整合與最終組裝等服務。目前公司已與多家潛在合作夥伴密切洽談中。

岱宇指出，近年美國政府與各州持續推動關鍵設備採購在地化與供應鏈信任機制，客戶對「美國製造」與可驗證供應鏈的重視程度明顯提升。

憑藉在美國深耕健身器材市場多年，所奠定的在地營運與售後服務體系，岱宇將有效提升合作夥伴進入美國市場的機會，並大幅降低關稅與地緣政治所帶來的供應鏈風險。

展望未來，在積極開拓新興事業的同時，岱宇維持今年整體營收重回成長軌道目標不變，並衝刺今年起的連續獲利目標。其中，商用健身器材近期已成功打入全球最大連鎖健身房及多家北美指標性連鎖健身品牌。