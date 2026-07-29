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新纖建設事業再下一城

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新纖（1409）旗下建設事業再添新案。新纖昨（28）日代子公司啟騰建設公告，董事會通過與恆美建設簽署新北市泰山區住宅合建分售案，由啟騰建設提供約340坪土地、恆美建設負責出資興建住宅大樓，啟騰建設預估可取得約4.6億元收入，持續推進土地開發與資產活化。

新纖表示，本次合建基地位於新北市泰山區文程段320-1及320至325地號等共七筆土地，土地面積約1,124.77平方公尺、約340.24坪。依契約內容，啟騰建設提供土地，土地價值約3.8億元，由恆美建設負責全額出資興建住宅集合大樓，雙方採合建分售模式。

新纖表示，依雙方分配，啟騰建設預估可取得約4.6億元收入，合約自簽訂日起生效，至全案完工結案為止。公司表示，本案主要開發住宅集合大樓對外銷售，全案已完成不動產估價，也已獲董事會及審計委員會通過。

值得注意的是，本次合建基地正是啟騰建設今年2月向恆美建設取得的土地。當時啟騰建設斥資3.8億元取得泰山文程段七筆土地及建物，規劃透過都市更新興建店面及集合住宅大樓；不到半年，雙方再進一步合作，由啟騰建設擔任地主、恆美建設負責興建，建案正式進入開發階段。

泰山 新纖

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