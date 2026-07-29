復盛2026年拚績增雙位數

高爾夫球主力消費市場美國今年前五月累計高爾夫打球人次成長5.4%，法人看好球具代工龍頭復盛應用（6670）今年營運表現，認為該公司在新客戶開始放量，加上原有客戶新產品持續貢獻，全年營收將有兩位數增幅。

法人指出，高爾夫球運動市場一度受新冠疫情嚴重影響，但隨後，因其為擁有能適度保持社交距離的戶外運動，備受各階層族群青睞。美國高爾夫球場的打球人次在2021年、2023年、2024年和2025年均創下紀錄。今年前五月美國高爾夫球場的打球人次進一步年增5.4%。

數據顯示，美國高爾夫球打球人次未因疫情結束而呈現衰退情況，進而挹注高爾夫球具等消費增長，以身為代工龍頭的復盛應用來看，今年上半年交出165.43億元營收成績，年增9.9%。

步入下半年，該公司的高爾夫球業務將持續受益新客戶開始放量，以及原有客戶新產品鋪貨貢獻，進一步上攻；加上在非高爾夫球產業的旗下子公司伯鑫今年貢獻全年度營運，和其他子公司布局航太、球棒等產業業績成長，預估復盛應用今年合併營收上看300億元以上，具有兩位數字增長實力。