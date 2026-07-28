中光電：第2季虧損收斂 第3季缺料問題仍是變數

封測大廠力成今日舉行法說會，董事長蔡篤恭再次為備受市場關注的FOPLP（扇出型面板封裝）做出明確宣示，他強調力成將在明年為主力客戶超微（AMD）以最先進的FOPLP封裝技術，成為全台首家為AI晶片先進封裝廠。他同時也強調由於與全球光纖大廠博通成立合資公司，也將藉此合作案，在今年底推出矽光子引擎，進而明年切入共同封裝光學（CPO）領域。

2026-07-28 18:26