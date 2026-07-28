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中光電：第2季虧損收斂 第3季缺料問題仍是變數

中央社／ 記者潘智義台北28日電

面板背光模組廠中強光電總經理林惠姿今天表示，第2季營收成長主要來自液晶顯示器、有機發光二極體（OLED）相關產品新增訂單；第3季電視旺季成長可期，但缺料問題仍是變數，筆電受電子零件漲價缺料影響更大，可能衰退。

中強光電今天舉行法人說明會。中強光電說明，受惠於節能產品出貨回溫，以及子公司營收同步成長帶動，第2季合併營收新台幣100.35億元，合併稅後淨損0.74億元，歸屬母公司淨損0.77億元，虧損幅度較第1季的1.19億元明顯收斂，第2季基本每股虧損0.2元。

林惠姿指出，電子零件漲價，筆電受到衝擊最大，未來兩季零件採購趨於保守，第3季筆電面板背光模組或相關產品出貨可能季減30%；第3季電視產業進入旺季，相關產品出貨可望較第2季增加5成；另外，關稅對投影機市場影響仍不可忽視，不過，消費市場未能明顯復甦，微投影機市場依然未能打開。

林惠姿說明，越南廠液晶顯示器背光模組等產品新產線去年投產，今年第2季產能大幅提升，第3季將持續擴大貢獻營收。

中光電統計，第2季合併營業淨損0.83億元，較第1季營業淨損1.42億元收斂，主因節能與影像2大產品線營收皆較第1季成長。

中光電指出，上半年營運受傳統淡季、記憶體與IC供應短缺導致需求遞延，以及成本上升與國際局勢不確定性等因素影響而承壓；展望後市，將持續審慎因應市場變化，聚焦核心業務發展，透過優化產品組合、拓展市場布局及推動技術創新，穩步提升營運韌性與整體獲利能力。

中光電 營收

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