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大聯大通過處分日電貿1892張 每股均價90元出清持股
隨文曄與日電貿換股深化合作，IC通路大廠大聯大今天代子公司世友投資公告，董事會通過以每股均價新台幣90元，處分手中1892張日電貿普通股，預計總交易金額不低於1.7億元，處分後世友對日電貿持股將歸零。
在此之前，世友從2025年8月5日起，累積已處分日電貿3957張，交易總金額2.9億元。
大聯大表示，此次交易標的公司非公司關係人，處分利益待實際交易後補充公告，處分目的希望藉此提升資金運用效益及投資獲利。
在此之前，文曄2025年7月宣布與日電貿宣布深化策略合作，雙方以增資發行新股方式進行股份交換，換股比例約為1股日電貿普通股換發0.668股文曄普通股。換股後，文曄加計原持股，合計對日電貿的持股比重提升至約36%。
大聯大與文曄為台灣兩大IC通路商，而日電貿則為老牌被動元件代理商，大聯大與文曄基於主、被動元件互補等因素，皆投資日電貿。原本大聯大透過世友持有日電貿約5849張、持股比率2.75%，為日電貿第2大股東，隨文曄、日電貿進一步深化合作，大聯大逐步出清持股。
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