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法說會宣示 力成董座：將成全台第一家量產FOPLP封裝廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力成董事長蔡篤恭今日宣告，將成為全台第一家量產FOPLP的封裝廠。記者簡永祥／攝影
力成董事長蔡篤恭今日宣告，將成為全台第一家量產FOPLP的封裝廠。記者簡永祥／攝影

封測大廠力成今日舉行法說會，董事長蔡篤恭再次為備受市場關注的FOPLP（扇出型面板封裝）做出明確宣示，他強調力成將在明年為主力客戶超微（AMD）以最先進的FOPLP封裝技術，成為全台首家為AI晶片先進封裝廠。他同時也強調由於與全球光纖大廠博通成立合資公司，也將藉此合作案，在今年底推出矽光子引擎，進而明年切入共同封裝光學（CPO）領域。

蔡篤恭並藉法說會澄清FOPLP因設備交期延宕進度延遲，他表示力成是台灣最早切入POPLP封裝廠，這項技術經自2015年切入後，已走出學習曲線，並成功成為AMD AI晶片供應鏈合作夥伴，將提供FOPLP解決方案，並積極爭取更多AMD AI晶片相關應用。

蔡篤恭坦承發展FOPLP，確實遭遇部分設備交貨延期、裝機問題，以及新產品導入時，製造與產品認證必須同步進行等多項挑戰，如今克服困難，也陸續突破量產所需的各項關卡，目前與AMD專案整體進度仍依原訂計畫推進。公司有信心在明年中以前能夠如期量產，成會成為全球第一家量產FOPLP封裝的公司。

力成今日法說會也公布第2季財報，受惠記憶體需求成長，尤其NAND Flash及AI伺服器帶動企業級固態硬碟（eSSD）需求升溫，單季營收231.16億元，季增8.5％、年增28％，創近三年新高；毛利率21.8％，也攀上2022年以來高點。

第2季營益率15.3％，季增2.3個百分點、年增5.1個百分點；歸屬母公司稅後純益22.19億元，季增20.3％、年增131.1％，每股稅後純益3元，較第一季2.5元及去年同期1.3元明顯成長。

累計上半年，力成營收444.3億元，年增32.4％；毛利率20.7％，年增4.3個百分點；營益率14.2％，年增4.1個百分點；歸屬母公司稅後純益40.63億元，年增90.3％，每股純益達5.5元，獲利成長速度明顯跑贏營收。

展望下半年，力成預估第3季營收將季增個位數成長，毛利率及每股純益可望高於第2季，第4季營運有機會再優於第3季，呈現逐季成長。力成樂觀看待全年，有望突破2022年營收839億元，改寫歷史新高。

力成 超微 博通 法說會

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