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兆豐金8月13日除息！現金股利1.75元 殖利率約3.54%
兆豐金（2886）28日公告現金股利除息時程，每股將配發現金股利1.75元，除息交易日訂於8月13日，現金股利發放日為9月4日。以今日收盤價49.45元計算，現金殖利率約3.54%。
兆豐金今年普通股現金股利總額約259.58億元，每股配發現金股利1.75元。依公告時程，除息交易日為8月13日，最後過戶日為8月15日，停止過戶期間為8月16日至8月20日，除息基準日則為8月20日，預計9月4日發放現金股利。投資人若要參與此次配息，最晚須於8月12日買進並持有股票，才能取得配息資格。
兆豐金今日股價收在49.45元，上漲0.05元、漲幅0.10%。若以每股現金股利1.75元計算，現金殖利率約為3.54%。
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