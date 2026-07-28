精測第2季每股純益衝新高達15.02元 毛利率拉升至57.5%

晶圓檢測大廠精測（6150）今日舉行董事會，通過第2季財務報表。單季合併營收16.40 億元，季增20.8%，年增 34.9%；毛利率57.5%，較前季提升0.7 個百分點、較去年同期增加 1.7 個百分點；單季歸屬母公司純益4.94 億元，季增44.5%，年增129.1%；單季每股純益15.02 元，改寫單季新高，且連續兩季超過一個資本額。

精測並請明日舉行法說會，由總經理黃水可說明第2季營運成果及本季展望。

精測表示，第2季營運表現亮眼，主要受惠於全球雲端服務業者持續加大 AI 基礎建設投資力道，帶動 HPC 相關訂單動能持續強勁。本季 HPC應用營收占整體營收比重超過五成，較去年同期成長近八成，成長動能主要來自美系客戶需求擴張。在產品組合持續優化，以及導入 AI 智慧製造提升製程技術與生產效率的雙重挹注下，本季營業利益率 34.7% ，提升 5.4 個百分點，整體營運效益顯著提升。

為把握 AI 產業快速成長所帶來的市場機遇，董事會已決議於本年度追加資本支出，進一步擴充先進製程產能與智慧製造基礎建設，以提升產能調度的靈活性，滿足客戶持續增長之需求。

精測強調，公司秉持永續經營理念，積極推動提升企業價值計畫，涵蓋股東回報機制優化、營運透明度強化及資本配置效益提升等面向。在環境永續發展方面，推動碳管理機制升級，將 ISO 標準體系轉換導入 GHG Protocol（溫室氣體盤查議定書），系統性建立涵蓋範疇一、二、三之完整碳盤查架構與減量路徑，以回應國際客戶對供應鏈碳足跡揭露的要求，強化全球供應鏈中的綠色競爭力。

隨著 AI、HPC 等長期結構性需求推動全球半導體產業進入多年期擴產週期，AI 相關需求已由短期急單轉型為長期成長動能。在此產業趨勢下，AI 晶片運算效能躍升及先進封裝技術演進，對測試介面產品之精度、訊號完整性與高頻傳輸性能要求日益嚴苛。中華精測憑藉長期深耕半導體測試領域之技術實力，持續投入高階測試介面產品研發與製程優化，導入新世代材料與精密製造工法，以因應先進封裝及高速運算晶片的測試需求。精測將強化技術壁壘與供應鏈夥伴關係，掌握產業升級之長期商機，為股東創造穩健之營運成長動能。