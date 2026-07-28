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旺宏Q2獲利創高EPS達3.91元、毛利率飆至64.4% 下半年續漲價

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠旺表示，目前NAND Flash、SLC NAND及eMMC仍供不應求，價格採逐月議價，第4季漲價動能仍然存在。圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠旺表示，目前NAND Flash、SLC NAND及eMMC仍供不應求，價格採逐月議價，第4季漲價動能仍然存在。圖／旺宏提供

AI伺服器、高密度記憶體需求持續升溫，帶動記憶體廠旺宏（2337）第牛季營運大幅躍升。旺宏今（28）日舉行法說會公布，第2季合併營收191.25億元，季增83%、年增181%；毛利率衝上64.4%，季增23.6個百分點，稅後純益77.36億元，季增3.35倍，每股稅後純益3.91元，雙雙改寫歷史新高，上半年每股純益達4.82元。

旺宏總經理盧志遠表示，展望下半年，目前NAND Flash、SLC NAND及eMMC仍處於供不應求，價格採逐月議價（Monthly Pricing），第4季漲價動能仍然存在，公司預期第4季報價可望支撐毛利率維持高檔，其中ASP（平均銷售價格）仍是推升獲利最重要因素。

他指出，目前市場需求遠大於供給，公司新增產能將優先投入NAND與eMMC產品，未來幾季出貨仍將持續增加。尤其SLC NAND及eMMC需求最為強勁，車用、高效能運算（HPC）及AI相關應用持續帶動高密度產品需求，高階NOR Flash也受惠AI伺服器平台升級，需求呈倍數成長。

盧志遠表示，旺宏策略並非追求整體NOR市占，而是聚焦高可靠度（High Reliability）、高密度（High Density）及高附加價值產品。隨著NVIDIA AI平台由Hopper、Blackwell一路邁向Rubin，每一代平台對高密度NOR Flash需求都明顯增加，公司看好AI伺服器將成為未來NOR Flash最重要的成長動能。

至於市場關注的記憶體價格走勢，盧志遠表示，公司目前沒有觀察到價格轉弱跡象，第3季及第4季漲價動能仍存在，目前拉貨主要來自終端實際需求，而非客戶預防性囤貨，公司也會逐案確認客戶需求，避免重複下單或過度備庫存。

為因應市場需求，旺宏董事會同步通過新增158億元資本支出，加計原先規劃後，整體投資規模將達約370億至380億元。新增投資預計增加約4000至5000片12吋晶圓月產能，主要投入3D NAND相關設備與產線建置，其中約110億元用於製程設備、約30億元投入廠務與自動化物流系統，其餘則配置於後段測試設備。

旺宏財務長葉沛甫表示，新設備將自今年下半年陸續裝機，2027年開始逐步貢獻產能，其中上半年以Small Flash為主，下半年則有3D NAND新產能加入，預計2028年開始認列折舊，未來12吋廠月產能目標將提升至3萬片以上。

盧志遠指出，3D NAND產線投資成本相當高，高階產線每新增1萬片月產能約需投資1000億元，但公司此次投資不到兩年即可望回收，只要市場價格未出現大幅反轉，就有機會在景氣循環轉折前完成投資回收，因此公司決定把握市場需求擴產。他也認為，韓國及美國大廠新產能真正開出仍需兩至三年時間，短期內不致對旺宏目前聚焦的市場造成重大影響，公司將利用這段時間持續深化客戶布局、提升產品競爭力，以鞏固高階NAND與NOR Flash市場地位。

旺宏 記憶體 伺服器 法說會

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