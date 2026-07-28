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廣積法說會／樂觀看待今年毛利率成長 下半年營運不會比上半年差

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠廣積（8050）28日舉行法說會，展望後市，廣積表示，樂觀看待今年第2季獲利表現，且相比去年全年，廣積對今年毛利率成長持樂觀態度，且預估下半年營運不會比上半年差。

從廣積今年上半年應用別比重來看，網通為51.62%、工業自動化28.11%、智慧零售15.78%，為三大主要應用，其次則為智慧交通3.05%、醫療1.42%、AIOT 0.02%，與2025年相比，應用比重變化不大。

針對記憶體及CPU等關鍵零組件缺料漲價影響，廣積表示，公司與記憶體顆粒廠有緊密合作關係，因此早在記憶體價格大漲前，於2025年就已先提前備貨，但實際缺貨情況比原先想得更嚴重，有備貨但不夠多，儘管如此，廣積對於今年底到明年上半年出貨所需的記憶體及CPU供貨有絕對把握。

廣積分析，目前來看CPU會較緊缺，既有的案子供貨沒問題，但新案可能有挑戰。因應此，廣積在與客戶協商後，採取在水貨市場購買CPU，或是將產品導入新一代CPU，因為供貨上較有彈性。

廣積 法說會

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