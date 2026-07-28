快訊

影／日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

一張圖看懂「四貸同堂」全民借錢投資新時代

與10年前熊本地震「同一斷層帶」 專家：不排除再發生主震

聽新聞
0:00 / 0:00

鋼聯財報／上半年EPS 4.37元、獲利穩健 下半年審慎樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼聯（6581）28日董事會通過2026年上半年財報。今年前6月合併營收12.8億元，稅後純益4.8億元，每股稅後純益EPS 4.37元，展現資源循環產業不易受鋼市景氣波動影響的營運韌性。

鋼聯指出，截至今年6月底，鋼聯總資產53.7億元，總負債僅9.9億元，股東權益達43.8億元，負債比率約18.5%，維持相當健康的財務結構。低負債、高現金流的經營模式，不僅有利於未來持續投入新設備及技術升級，也讓公司在景氣循環波動時，仍具備充裕的資本實力與抗風險能力。

法人表示，從獲利能力來看，鋼聯上半年營業毛利達7.4億元，毛利率約58.3%；營業利益6.1億元，營業利益率約48%，顯示公司核心業務仍維持極高的獲利水準。

全球推動淨零碳排與循環經濟已成長期趨勢，鋼鐵業、高科技產業及半導體產業對循環材料、再生原料及環保處理需求持續增加，鋼聯長期布局的循環經濟模式受惠。

鋼聯多年來持續發展電弧爐煉鋼集塵灰回收、高價金屬資源再利用，以及安定化產品等業務，不僅符合政府循環經濟政策方向，也建立相對穩定的技術門檻。相較於一般鋼廠必須承受鋼價大幅波動，公司營收結構更偏向環保服務與資源處理，因此獲利相對穩定。

法人看好，隨著國內ESG法規逐步完善、企業碳管理需求提升，以及循環材料使用比例持續增加，資源再利用市場仍具有長期成長空間。尤其近年AI資料中心、半導體、高科技製造快速擴張，未來各類工業廢棄物資源化及金屬循環利用需求有望同步增加，將為鋼聯帶來新的成長動能。

整體而言，鋼聯上半年交出高毛利、高獲利、低負債的亮眼成績，顯示其營運已逐步擺脫傳統鋼鐵景氣循環限制。展望下半年，在全球原料行情止穩、循環經濟政策持續推進，以及高科技產業投資動能延續下，公司資源循環業務仍具穩健成長基礎，長期營運前景值得持續關注。

鋼聯 營收

延伸閱讀

中光電法說會／受需求遞延、成本上升及國際局勢影響 第2季EPS -0.2元

貿聯6月每股賺6.05元 純益逾11億 年增六成

昇達科上半年賺贏去年 低軌衛星接單熱 營運將升溫

昇達科自結上半年每股賺8.15元 超越去年全年7.83元

相關新聞

旺宏Q2獲利創高 每股純益達3.91元 毛利率飆至64.4% 下半年續漲價

AI伺服器、高密度記憶體需求持續升溫，帶動記憶體廠旺宏（2337）第牛季營運大幅躍升。旺宏今（28）日舉行法說會公布，第2季合併營收191.25億元，季增83%、年增181%；毛利率衝上64.4%，季增23.6個百分點，稅後純益77.36億元，季增3.35倍，每股稅後純益3.91元，雙雙改寫歷史新高，上半年每股純益達4.82元。

廣積法說會／樂觀看待今年毛利率成長 下半年營運不會比上半年差

工業電腦廠廣積（8050）28日舉行法說會，展望後市，廣積表示，樂觀看待今年第2季獲利表現，且相比去年全年，廣積對今年毛利率成長持樂觀態度，且預估下半年營運不會比上半年差。

鋼聯財報／上半年 EPS 4.37元、獲利穩健 下半年營運審慎樂觀

鋼聯（6581）28日董事會通過2026年上半年財報。今年前6月合併營收12.8億元，稅後純益4.8億元，每股稅後純益EPS 4.37元，展現資源循環產業不易受鋼市景氣波動影響的營運韌性。

力成法說會／光引擎年底開始貢獻 CPO交換器明年下半年出貨

力成（6239）執行長謝永達28日表示，TSV互連產品即將量產，將推動DRAM封裝從沿用逾30年的Wire Bond BGA，逐步轉向Flip Chip及TSV互連架構，為產業帶來革命性改變，預期明年將對力成營收與毛利率帶來較大貢獻。

記憶體漲價威力驚人！威剛第2季賺破百億元、年增逾10倍 上半年股利出爐

記憶體景氣升溫，加上採購及庫存效益發酵，記憶體模組大廠威剛（3260）第2季營運大爆發，營收、營業利益、稅後淨利及每股純益全面改寫單季新高，單季稅後淨利首度突破百億元、達107.7億元，每股純益32.39元，等於一季賺逾3個股本。

威剛上半年200億元獲利入袋 每股賺逾六個股本

記憶體模組領導品牌威剛（3260） 受惠記憶體產業景氣持續回升，以及公司全力採購與庫存管理效益持續發酵，第2季營運大滿貫，營收、營業利益、稅後淨利及每股盈餘四大營運指標同步改寫新猷，單季稅後淨利更首度突破百億元大關達107.7億元，年增逾10倍，每股盈餘32.39元，創下公司單季獲利新里程碑。同時今年上半年稅後純益逾200億元，每股盈餘達62.46元，短短半年即賺進逾6個股本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。