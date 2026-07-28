鋼聯財報／上半年EPS 4.37元、獲利穩健 下半年審慎樂觀

鋼聯（6581）28日董事會通過2026年上半年財報。今年前6月合併營收12.8億元，稅後純益4.8億元，每股稅後純益EPS 4.37元，展現資源循環產業不易受鋼市景氣波動影響的營運韌性。

鋼聯指出，截至今年6月底，鋼聯總資產53.7億元，總負債僅9.9億元，股東權益達43.8億元，負債比率約18.5%，維持相當健康的財務結構。低負債、高現金流的經營模式，不僅有利於未來持續投入新設備及技術升級，也讓公司在景氣循環波動時，仍具備充裕的資本實力與抗風險能力。

法人表示，從獲利能力來看，鋼聯上半年營業毛利達7.4億元，毛利率約58.3%；營業利益6.1億元，營業利益率約48%，顯示公司核心業務仍維持極高的獲利水準。

全球推動淨零碳排與循環經濟已成長期趨勢，鋼鐵業、高科技產業及半導體產業對循環材料、再生原料及環保處理需求持續增加，鋼聯長期布局的循環經濟模式受惠。

鋼聯多年來持續發展電弧爐煉鋼集塵灰回收、高價金屬資源再利用，以及安定化產品等業務，不僅符合政府循環經濟政策方向，也建立相對穩定的技術門檻。相較於一般鋼廠必須承受鋼價大幅波動，公司營收結構更偏向環保服務與資源處理，因此獲利相對穩定。

法人看好，隨著國內ESG法規逐步完善、企業碳管理需求提升，以及循環材料使用比例持續增加，資源再利用市場仍具有長期成長空間。尤其近年AI資料中心、半導體、高科技製造快速擴張，未來各類工業廢棄物資源化及金屬循環利用需求有望同步增加，將為鋼聯帶來新的成長動能。

整體而言，鋼聯上半年交出高毛利、高獲利、低負債的亮眼成績，顯示其營運已逐步擺脫傳統鋼鐵景氣循環限制。展望下半年，在全球原料行情止穩、循環經濟政策持續推進，以及高科技產業投資動能延續下，公司資源循環業務仍具穩健成長基礎，長期營運前景值得持續關注。