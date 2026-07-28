訊連法說會／第2季獲利0.26億元 較去年同期轉正

訊連（5203）28日召開法說會，並公布第2季財報。訊連第2季營收5.28億元，季減9.8%、年減11.8%，稅後純益0.26億元，較去年同期轉正，EPS 0.33元。上半年營收11.13億元、年減4.8%，稅後純益1.32億元、年增82.7%，EPS 1.66%。

訊連表示，第2季及上半年營收衰退主要受到SEO流量減少所影響，導致獲客動能減緩，加上PC受記憶體缺貨、漲價影響，出貨量減少，影響軟體銷售所致。稅後純益方面，主要是去年第2季有匯兌損失，今年則無此影響，因此帶動第2季稅後純益轉正。

針對各業務表現，訊連指出，Create B2C在SEO減少的情況下，新客戶成長動能放緩，導致第2季年減6.7%，PC-OEM/ODD亦受PowerDVD銷售減少，年減34.4%，Compuer Vision則受惠Face ME產品落地，帶動營收年增23.8%。

展望未來，訊連表示，預期將持續受到SEO流量降低及PC出貨量減少所影響，第3季營收可能將同樣較去年同期衰退，未來將導入生成式AI功能，優化營運與提升品質，以降低營運費用，同時加強AI PC平台上之功能，並與PC大廠合作推廣行銷。