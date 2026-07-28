訊連法說會／第2季每股賺0.33元 累計上半年獲利年增逾八成

美國聯準會將在台灣時間7月30日凌晨做出最新的利率決策，據芝商所的FedWatch工具，Fed最快會在本周升息1碼的機率由7月20日的16%，大幅提升至38%。加上微軟、Meta、亞馬遜、蘋果將陸續公布財報，市場擔憂AI過度消耗現金，台股28日盤中重挫逾1,800點，記憶體、被動元件、矽晶圓族群多檔摜入跌停板。

2026-07-28 11:55