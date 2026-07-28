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訊連法說會／第2季每股賺0.33元 累計上半年獲利年增逾八成
軟體品牌廠訊連（5203）科技召開法說會並公告第2季營運成果，單季合併營收為5.28億元、季減9.8％、年減11.8％，毛利率85.4％、季增0.9個百分點，稅後淨利2,572萬元、季減75.7％、年減5.1％，每股純益0.33元。
累計今年上半年合併營收達11.13億元、年減4.9％，平均毛利率84.9％，表現與去年同期持平，稅後淨利1.32億元，相較去年同期大幅增加82.7％，每股純益1.66元。
對於下半年，訊連科技指出，雖然短期營運將受PC市場動能下滑影響，但長期來看，訊連將會鎖定英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等三大AI PC平台，未來營運仍樂觀看待。
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