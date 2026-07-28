快訊

熊本規模7.1強震…熊本城外牆崩塌 旅行社揭台灣旅遊團當地情況

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

力成法說會／光引擎年底開始貢獻 CPO交換器明年下半年出貨

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

力成（6239）執行長謝永達28日表示，TSV互連產品即將量產，將推動DRAM封裝從沿用逾30年的Wire Bond BGA，逐步轉向Flip Chip及TSV互連架構，為產業帶來革命性改變，預期明年將對力成營收與毛利率帶來較大貢獻。

謝永達表示，AI伺服器持續推升HBM、高階記憶體封裝及企業級SSD需求，DRAM與NAND市場仍處於供不應求，價格與需求同步向上。力成的記憶體封測需求量持續增加，NAND及SSD第3季營運可望維持高檔，邏輯封裝也受惠AI基礎建設及新產品量產，整體營運展望穩健。

面對封裝材料、人工及製造費用上升，多數大型客戶已逐步接受價格調整。謝永達指出，力成與客戶維持長期合作，調價態度相對謹慎，但隨價格陸續反映，加上高階封裝比重提高，預期將對第3季營收及毛利率形成正面支撐。

記憶體先進封裝方面，力成與合作夥伴完成用於DDR5的TSV互連技術開發及試產，預計第4季大量生產並出貨。謝永達表示，力成投入先進封裝多年，相關技術已準備就緒，只要DRAM封裝架構開始轉換，公司將直接受惠，這項技術也為後續切入HBM封裝奠定基礎。

FOPLP方面，董事長蔡篤恭表示，外界先前認為設備進度遞延，主要是不同規模設備混合交貨造成誤解。力成現階段將優先完成2,000片規模設備建置並建立標準作業程序，相關設備均已確認沒有問題，既定的2027年量產目標持續推進。

蔡篤恭指出，FOPLP設備平均交期約一年，裝機及運轉準備還需要約半年，再加上客戶驗證，一條新產線若從零開始、現在才下訂設備，最快也要約三年才能正式生產。力成目前持續加速樣品驗證，並深化與材料、設備夥伴合作，確保量產供應鏈穩定。

CPO方面，蔡篤恭說明，力成負責生產光引擎，並將光引擎與交換器或AI晶片整合封裝。目前光引擎已完成工程品及送樣，OBO與OSFP相關產品預計年底開始生產，並帶來小量業績貢獻。

由於交換器架構及驗證相對單純，光引擎與交換器整合的CPO產品進度較快，目標明年下半年開始出貨。至於光引擎與AI晶片整合，相關模擬已完成，但光引擎設計仍持續變動，成熟產品可能要到2028年底以後才會出貨。

資本支出方面，力成維持今年500億元目標，目前已公告採購的設備金額超過200億元。針對與博通在新加坡成立合資公司的4億美元投資，經營團隊表示，資金將分四個季度陸續投入，屬於長期國際布局，不會額外增加原定資本支出。

力成 伺服器 法說會 營收

延伸閱讀

力成法說會／董座蔡篤恭：FOPLP 支持 AMD AI 晶片應用有信心如期量產

CPO交換器正式跨入量產 輝達、博通小量出貨但三大瓶頸浮現

華星光、上詮迎CPO商機

力成法說會／第2季EPS 3元、獲利年增逾倍 下半年逐季增、全年營收拚新高

相關新聞

力成法說會／光引擎年底開始貢獻 CPO交換器明年下半年出貨

力成（6239）執行長謝永達28日表示，TSV互連產品即將量產，將推動DRAM封裝從沿用逾30年的Wire Bond BGA，逐步轉向Flip Chip及TSV互連架構，為產業帶來革命性改變，預期明年將對力成營收與毛利率帶來較大貢獻。

記憶體漲價威力驚人！威剛第2季賺破百億元、年增逾10倍 上半年股利出爐

記憶體景氣升溫，加上採購及庫存效益發酵，記憶體模組大廠威剛（3260）第2季營運大爆發，營收、營業利益、稅後淨利及每股純益全面改寫單季新高，單季稅後淨利首度突破百億元、達107.7億元，每股純益32.39元，等於一季賺逾3個股本。

威剛上半年200億元獲利入袋 每股賺逾六個股本

記憶體模組領導品牌威剛（3260） 受惠記憶體產業景氣持續回升，以及公司全力採購與庫存管理效益持續發酵，第2季營運大滿貫，營收、營業利益、稅後淨利及每股盈餘四大營運指標同步改寫新猷，單季稅後淨利更首度突破百億元大關達107.7億元，年增逾10倍，每股盈餘32.39元，創下公司單季獲利新里程碑。同時今年上半年稅後純益逾200億元，每股盈餘達62.46元，短短半年即賺進逾6個股本。

力成法說會／第2季EPS 3元、獲利年增逾倍 下半年逐季增、全年營收拚新高

力成（6239）第2季EPS達3元，稅後純益年增131.1%，營收231.16億元，創2022年以來新高。公司預期下半年營運持續成長，有機會突破839億元的全年營收紀錄。

第3季科技股擠泡沫 全球資金重新配置潮湧現 基建商品抗跌吃香

市場擔憂美國科技巨頭資本支出、獲利回收不如預期，美股科技股再度回檔，投資人正密切關注FOMC會議。分析師預估，本週FOMC會議上，聯準會釋出升息機率大，升息陰霾再起，引發資金持續從科技股撤出，轉向能源、公用事業、基建等防禦產業主題商品靠攏，全球資金重新配置潮湧現。投信法人表示，全球企業持續加大AI基礎建設投資，帶動能源基建產業景氣升溫，也反映在基建主題商品績效，尤其第3季遇科技股擠泡沫階段，基建商品績效有望較科技主題抗跌，更易獲資金青睞，成為全球股市避風港。

AI 利空連發 華許升息機率提高 記憶體、被動元件、矽晶圓慘跌

美國聯準會將在台灣時間7月30日凌晨做出最新的利率決策，據芝商所的FedWatch工具，Fed最快會在本周升息1碼的機率由7月20日的16%，大幅提升至38%。加上微軟、Meta、亞馬遜、蘋果將陸續公布財報，市場擔憂AI過度消耗現金，台股28日盤中重挫逾1,800點，記憶體、被動元件、矽晶圓族群多檔摜入跌停板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。