力成法說會／光引擎年底開始貢獻 CPO交換器明年下半年出貨

力成（6239）執行長謝永達28日表示，TSV互連產品即將量產，將推動DRAM封裝從沿用逾30年的Wire Bond BGA，逐步轉向Flip Chip及TSV互連架構，為產業帶來革命性改變，預期明年將對力成營收與毛利率帶來較大貢獻。

謝永達表示，AI伺服器持續推升HBM、高階記憶體封裝及企業級SSD需求，DRAM與NAND市場仍處於供不應求，價格與需求同步向上。力成的記憶體封測需求量持續增加，NAND及SSD第3季營運可望維持高檔，邏輯封裝也受惠AI基礎建設及新產品量產，整體營運展望穩健。

面對封裝材料、人工及製造費用上升，多數大型客戶已逐步接受價格調整。謝永達指出，力成與客戶維持長期合作，調價態度相對謹慎，但隨價格陸續反映，加上高階封裝比重提高，預期將對第3季營收及毛利率形成正面支撐。

記憶體先進封裝方面，力成與合作夥伴完成用於DDR5的TSV互連技術開發及試產，預計第4季大量生產並出貨。謝永達表示，力成投入先進封裝多年，相關技術已準備就緒，只要DRAM封裝架構開始轉換，公司將直接受惠，這項技術也為後續切入HBM封裝奠定基礎。

FOPLP方面，董事長蔡篤恭表示，外界先前認為設備進度遞延，主要是不同規模設備混合交貨造成誤解。力成現階段將優先完成2,000片規模設備建置並建立標準作業程序，相關設備均已確認沒有問題，既定的2027年量產目標持續推進。

蔡篤恭指出，FOPLP設備平均交期約一年，裝機及運轉準備還需要約半年，再加上客戶驗證，一條新產線若從零開始、現在才下訂設備，最快也要約三年才能正式生產。力成目前持續加速樣品驗證，並深化與材料、設備夥伴合作，確保量產供應鏈穩定。

CPO方面，蔡篤恭說明，力成負責生產光引擎，並將光引擎與交換器或AI晶片整合封裝。目前光引擎已完成工程品及送樣，OBO與OSFP相關產品預計年底開始生產，並帶來小量業績貢獻。

由於交換器架構及驗證相對單純，光引擎與交換器整合的CPO產品進度較快，目標明年下半年開始出貨。至於光引擎與AI晶片整合，相關模擬已完成，但光引擎設計仍持續變動，成熟產品可能要到2028年底以後才會出貨。

資本支出方面，力成維持今年500億元目標，目前已公告採購的設備金額超過200億元。針對與博通在新加坡成立合資公司的4億美元投資，經營團隊表示，資金將分四個季度陸續投入，屬於長期國際布局，不會額外增加原定資本支出。