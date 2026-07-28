記憶體漲價威力驚人！威剛第2季賺破百億元、年增逾10倍 上半年股利出爐

記憶體景氣升溫，加上採購及庫存效益發酵，記憶體模組大廠威剛（3260）第2季營運大爆發，營收、營業利益、稅後淨利及每股純益全面改寫單季新高，單季稅後淨利首度突破百億元、達107.7億元，每股純益32.39元，等於一季賺逾3個股本。

威剛第2季合併營收381.4億元，年增197.4%；毛利率42.1%，營業利益127.7億元，年增939.3%；歸屬母公司稅後淨利104億元，年增逾10倍。以加權平均股數3.21億股計算，每股純益32.39元。

受惠第2季獲利衝高，威剛上半年合併營收達642.4億元，年增182.6%；毛利率47.6%，營業利益250.4億元，年增14倍；稅後淨利207.4億元，歸屬母公司稅後淨利199.4億元，雙雙年增13倍，每股純益62.46元，半年就賺進逾6個股本。

威剛董事會28日也通過上半年盈餘分配案，每股擬配發18元現金股利，為公司首度採行半年配息，希望讓股東更即時分享營運成果。

展望本季，威剛董事長陳立白表示，全球AI應用持續擴大，記憶體供給只會更加緊俏。公司將持續爭取上游原廠穩定供貨，隨需求增加及價格走高，第3季營收可望延續上半年成長動能，整體獲利也有機會再寫新高。

陳立白指出，DRAM持續缺貨已成定局，三大原廠2027年產能早已售罄，HBM及AI伺服器相關應用將占用近七成DRAM產能，留給PC及手機的供給相當有限；企業級儲存需求升溫，也進一步加劇NAND Flash與硬碟缺貨。

他認為，2027年DRAM仍將供不應求，買方幾乎沒有議價空間，只能設法持續取得貨源，記憶體價格因此獲得支撐，手握充足庫存與穩定貨源的業者，營運可望持續受惠。