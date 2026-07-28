快訊

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

熊本7.1地震…台積電正確認熊本廠狀況 JR九州新幹線暫停

熊本強震規模7.1！日本氣象廳發海嘯警報 台積電正在確認熊本廠情況

聽新聞
0:00 / 0:00

超豐法說會／AI、HPC拉高稼動率 第2季EPS 1.58元、看好旺季出貨

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

封測大廠力成（6239）旗下子公司超豐（2441）上半年營運加速升溫，28日於法說會公布上半年營收100.06億元，年增21.8%；毛利率24%，較去年同期增加2.7個百分點；稅後純益16.92億元、年增22.4%，EPS 2.98元。公司表示，AI與高效能運算（HPC）需求持續增加，帶動Bumping及Flip Chip封裝出貨，加上產能利用率提升、產品組合優化及平均售價（ASP）調整，共同推升營收與毛利率。

從應用別來看，超豐上半年AI相關營收年增約180%，工控應用也成長約50%，其餘主要領域多有15%至20%的增幅。隨記憶體客戶拉貨回升，加上金價上漲帶動金線封裝報價調整，以及LGA產品開始量產，產品組合也逐步往較高單價製程移動。

展望本季，總經理紀有章表示，AI及HPC需求仍會持續帶動Bumping與Flip Chip封裝，智慧型手機新品上市及消費性電子進入傳統旺季，也可望支撐出貨；車用與工控應用則維持穩定成長。

除了資料中心需求，AI應用也正向PC、手機及智慧家電擴散，帶動Edge AI相關晶片需求增加。超豐並規劃於明年初進一步投資Flip Chip產能，為後續客戶需求預作準備。

營收

延伸閱讀

力成法說會／第2季EPS 3元、獲利年增逾倍 下半年逐季增、全年營收拚新高

中光電法說會／受需求遞延、成本上升及國際局勢影響 第2季EPS -0.2元

貿聯6月每股賺6.05元 純益逾11億 年增六成

雅特力上半年EPS 4元 Q2增六倍

相關新聞

力成法說會／光引擎年底開始貢獻 CPO 交換器明年下半年出貨

力成（6239）執行長謝永達28日表示，TSV互連產品即將量產，將推動DRAM封裝從沿用逾30年的Wire Bond BGA，逐步轉向Flip Chip及TSV互連架構，為產業帶來革命性改變，預期明年將對力成營收與毛利率帶來較大貢獻。

記憶體漲價威力驚人！威剛第2季賺破百億元、年增逾10倍 上半年股利出爐

記憶體景氣升溫，加上採購及庫存效益發酵，記憶體模組大廠威剛（3260）第2季營運大爆發，營收、營業利益、稅後淨利及每股純益全面改寫單季新高，單季稅後淨利首度突破百億元、達107.7億元，每股純益32.39元，等於一季賺逾3個股本。

威剛上半年200億元獲利入袋 每股賺逾六個股本

記憶體模組領導品牌威剛（3260） 受惠記憶體產業景氣持續回升，以及公司全力採購與庫存管理效益持續發酵，第2季營運大滿貫，營收、營業利益、稅後淨利及每股盈餘四大營運指標同步改寫新猷，單季稅後淨利更首度突破百億元大關達107.7億元，年增逾10倍，每股盈餘32.39元，創下公司單季獲利新里程碑。同時今年上半年稅後純益逾200億元，每股盈餘達62.46元，短短半年即賺進逾6個股本。

力成法說會／第2季EPS 3元、獲利年增逾倍 下半年逐季增、全年營收拚新高

力成（6239）第2季EPS達3元，稅後純益年增131.1%，營收231.16億元，創2022年以來新高。公司預期下半年營運持續成長，有機會突破839億元的全年營收紀錄。

第3季科技股擠泡沫 全球資金重新配置潮湧現 基建商品抗跌吃香

市場擔憂美國科技巨頭資本支出、獲利回收不如預期，美股科技股再度回檔，投資人正密切關注FOMC會議。分析師預估，本週FOMC會議上，聯準會釋出升息機率大，升息陰霾再起，引發資金持續從科技股撤出，轉向能源、公用事業、基建等防禦產業主題商品靠攏，全球資金重新配置潮湧現。投信法人表示，全球企業持續加大AI基礎建設投資，帶動能源基建產業景氣升溫，也反映在基建主題商品績效，尤其第3季遇科技股擠泡沫階段，基建商品績效有望較科技主題抗跌，更易獲資金青睞，成為全球股市避風港。

AI 利空連發 華許升息機率提高 記憶體、被動元件、矽晶圓慘跌

美國聯準會將在台灣時間7月30日凌晨做出最新的利率決策，據芝商所的FedWatch工具，Fed最快會在本周升息1碼的機率由7月20日的16%，大幅提升至38%。加上微軟、Meta、亞馬遜、蘋果將陸續公布財報，市場擔憂AI過度消耗現金，台股28日盤中重挫逾1,800點，記憶體、被動元件、矽晶圓族群多檔摜入跌停板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。