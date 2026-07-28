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力成法說會／董座：攜手博通進入光通訊2027年中後生產 CPO switch

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

全球記憶體封測龍頭力成（6239）集團今日召開法說會，力成董座蔡篤恭開場提到，力成攜手博通新加坡成立合資公司，是力成發展歷程中的另一項重要里程碑。力成將成為博通之策略及優先的合作夥伴。博通帶領力成進入光通訊領域，力成於光通信領域的計劃包含於今年年底小量生產µ-Bump based OE。2027年中後開始生產CPO switch以及2028年量產 CPO Al晶片。

他強調，合資公司將以力成在FOPLP封裝領域之經驗為基礎，共同合作開發及生產可於先進封裝基板上實現加成式細線寬之重布層封裝技術。合資公司將專為博通提供服務。不影響力成科技與既有及未來客戶在FOPLP領域之合作。因本投資案與博通有簽署保密協議，並須取得經濟部投審司等主管機關核准。於取得核准後，公司將依核准內容及相關法令規定，辦理後續交易事項及資訊揭露。

他也強調，合資案有助於分散地緣政治風險，力成將持續在台灣投入先進封裝技術之研發與產能擴充，並維護核心技術及關鍵智慧財產權。

此外，TSV interconnection方面，他提到，已完成TSV interconnection DDR5試產，預計於今年第4季量產，為未來HBM製造奠定基礎。

光通訊 力成 新加坡

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