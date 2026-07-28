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力成法說會／第2季EPS 3元、獲利年增逾倍 下半年逐季增、全年營收拚新高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

封測大廠力成（6239）28日召開法說會並公布第2季財報，受惠記憶體業務成長，尤其NAND Flash出貨增加，單季營收231.16億元，季增8.5%、年增28%，毛利率及營收雙雙創下2022年以來新高。公司並看好下半年營運逐季成長，若匯率維持穩定，全年營收有機會超越2022年的839億元，再創歷史新高。

力成第2季毛利率21.8%，季增2.4個百分點、年增5.9個百分點；營益率15.3%，季增2.3個百分點、年增5.1個百分點。單季稅後純益22.19億元，季增20.3%、年增131.1%，每股稅後純益3元，高於首季的2.5元及去年同期的1.3元。

力成表示，第2季營收較首季增加約18億元，主要成長動能來自記憶體，尤其是NAND Flash；若與去年同期相比，除NAND Flash之外，邏輯產品也有成長。隨著營收規模擴大及產品組合改善，獲利增幅明顯高於營收。

累計今年上半年，力成營收444.30億元，年增32.4%；毛利率20.7%，年增4.3個百分點；營益率14.2%，年增4.1個百分點。上半年合併稅後淨利52.37億元，其中歸屬母公司稅後純益40.63億元，年增90.3%，每股稅後純益5.5元，較去年同期的2.88元增加2.62元。

力成指出，上半年DRAM、NAND Flash、企業級固態硬碟（eSSD）及邏輯產品均有成長，帶動營收規模擴大，加上產品組合優化，毛利率、營益率及淨利率同步走升，呈現「三率三升」。

展望下半年，力成預估，第3季營收可望較第2季呈個位數季增，毛利率及每股純益也將高於第2季；第4季營運則有望進一步優於第3季。力成2022年曾創下839億元營收及每股純益約11.6元的歷史高點，公司認為，以今年上半年營收已達444.30億元，加上下半年逐季成長，在匯率穩定的前提下，全年營收有機會改寫新高。

除了獲利成長，市場目前也緊盯科技廠擴大投資後，現金流能否跟得上。力成截至第2季底現金及約當現金為176億元，較年初的163億元增加約13億元；公司表示，目前自由現金流仍維持正數，營業活動產生的現金足以支應資本支出，對今年約500億元的資本支出計畫，資金面沒有疑慮。

營收 力成

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