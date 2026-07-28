第3季科技股擠泡沫 全球資金重新配置潮湧現 基建商品抗跌吃香

市場擔憂美國科技巨頭資本支出、獲利回收不如預期，美股科技股再度回檔，投資人正密切關注FOMC會議。分析師預估，本週FOMC會議上，聯準會釋出升息機率大，升息陰霾再起，引發資金持續從科技股撤出，轉向能源、公用事業、基建等防禦產業主題商品靠攏，全球資金重新配置潮湧現。投信法人表示，全球企業持續加大AI基礎建設投資，帶動能源基建產業景氣升溫，也反映在基建主題商品績效，尤其第3季遇科技股擠泡沫階段，基建商品績效有望較科技主題抗跌，更易獲資金青睞，成為全球股市避風港。

根據理柏統計，今年以來截至7月24日止，海外基建類商品（含ETF）績效翻揚。其中鎖定全球基建、美國電力基建兩類商品，不僅今年以來皆維持正報酬表現；若分別觀察近一年、二年、三年，各檔商品淨值累積漲幅也都有逾二成以上的表現，顯示這波全球AI受惠對象，除科技產業外，像電力、能源等基礎建設行業，都是受益的利基板塊。

台新美國電力基建ETF（009805）投資團隊表示，公用事業具防禦投資特性，在股市震盪階段最具資金避風港優勢。其中，電力基建行業，本身受惠全球AI數據中心用電需求激增、科技巨頭大舉投入AI資本支出，有利AI基礎設施持續擴張，進一步驅動發電、輸電及電網設備與升級商機龐大，中長期投資前景看俏，儘管近期股市去槓桿，造成電力股承壓，但電力基建股受惠實體AI需求支撐、加上一般民生、企業用電剛性需求大，股價受衝擊不若科技股大，更適合作為定期定額或中長期投資標的。

另外，下半年AI科技股獲利賣壓陸續出籠，不少投資人擔憂AI股持續受高估值衝擊，也逐步將部分資金轉往具HALO概念的非科技資產靠攏，所謂HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence簡稱），強調重資產、低淘汰風險，擁有AI「搶不走、又離不開」的物理實體資產，具市場稀缺性，代表產業包括公用事業、能源基礎設備、工業製造與重型機械等板塊，目前被華爾街視為最抗AI顛覆的實體防禦標的，亦帶動電力等基建投資主題火紅。

台新投信強調，美國AI用電激增，推升電力基建投資，也激勵美國配電運營商、電網設備、變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、基載發電等企業基本面具實質訂單支撐，加上目前夏季用電高峰也將推升電力市場價格，推動電力主題商品，成為最不易被AI技術淘汰，稀缺程度最大，個股正獲市場重新定價，未來估值與潛力可期，股價中長期表現不看淡。