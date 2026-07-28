快訊

中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

帝國為什麼會衰敗？拿美國對比中國的論述盲點

上億豪宅有噪音惡鄰 董座夫妻靠「15頁保全日誌」告贏

聽新聞
0:00 / 0:00

第3季科技股擠泡沫 全球資金重新配置潮湧現 基建商品抗跌吃香

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
海外基建商品績效表現。資料來源：Lipper 統計至7/24
海外基建商品績效表現。資料來源：Lipper 統計至7/24

市場擔憂美國科技巨頭資本支出、獲利回收不如預期，美股科技股再度回檔，投資人正密切關注FOMC會議。分析師預估，本週FOMC會議上，聯準會釋出升息機率大，升息陰霾再起，引發資金持續從科技股撤出，轉向能源、公用事業、基建等防禦產業主題商品靠攏，全球資金重新配置潮湧現。投信法人表示，全球企業持續加大AI基礎建設投資，帶動能源基建產業景氣升溫，也反映在基建主題商品績效，尤其第3季遇科技股擠泡沫階段，基建商品績效有望較科技主題抗跌，更易獲資金青睞，成為全球股市避風港。

根據理柏統計，今年以來截至7月24日止，海外基建類商品（含ETF）績效翻揚。其中鎖定全球基建、美國電力基建兩類商品，不僅今年以來皆維持正報酬表現；若分別觀察近一年、二年、三年，各檔商品淨值累積漲幅也都有逾二成以上的表現，顯示這波全球AI受惠對象，除科技產業外，像電力、能源等基礎建設行業，都是受益的利基板塊。

台新美國電力基建ETF（009805）投資團隊表示，公用事業具防禦投資特性，在股市震盪階段最具資金避風港優勢。其中，電力基建行業，本身受惠全球AI數據中心用電需求激增、科技巨頭大舉投入AI資本支出，有利AI基礎設施持續擴張，進一步驅動發電、輸電及電網設備與升級商機龐大，中長期投資前景看俏，儘管近期股市去槓桿，造成電力股承壓，但電力基建股受惠實體AI需求支撐、加上一般民生、企業用電剛性需求大，股價受衝擊不若科技股大，更適合作為定期定額或中長期投資標的。

另外，下半年AI科技股獲利賣壓陸續出籠，不少投資人擔憂AI股持續受高估值衝擊，也逐步將部分資金轉往具HALO概念的非科技資產靠攏，所謂HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence簡稱），強調重資產、低淘汰風險，擁有AI「搶不走、又離不開」的物理實體資產，具市場稀缺性，代表產業包括公用事業、能源基礎設備、工業製造與重型機械等板塊，目前被華爾街視為最抗AI顛覆的實體防禦標的，亦帶動電力等基建投資主題火紅。

台新投信強調，美國AI用電激增，推升電力基建投資，也激勵美國配電運營商、電網設備、變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、基載發電等企業基本面具實質訂單支撐，加上目前夏季用電高峰也將推升電力市場價格，推動電力主題商品，成為最不易被AI技術淘汰，稀缺程度最大，個股正獲市場重新定價，未來估值與潛力可期，股價中長期表現不看淡。

科技股 FOMC 美股

延伸閱讀

AI工業級能源爭奪戰來了！AIDC自帶電商機「猛建樂」 電力ETF績效吃補

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

中東空襲引爆通膨怪獸？全球新興市場基金近周吸金19.2億美元居冠

6檔國內半導體ETF夯 受益人數突破43.8萬人創新高

相關新聞

第3季科技股擠泡沫 全球資金重新配置潮湧現 基建商品抗跌吃香

市場擔憂美國科技巨頭資本支出、獲利回收不如預期，美股科技股再度回檔，投資人正密切關注FOMC會議。分析師預估，本週FOMC會議上，聯準會釋出升息機率大，升息陰霾再起，引發資金持續從科技股撤出，轉向能源、公用事業、基建等防禦產業主題商品靠攏，全球資金重新配置潮湧現。投信法人表示，全球企業持續加大AI基礎建設投資，帶動能源基建產業景氣升溫，也反映在基建主題商品績效，尤其第3季遇科技股擠泡沫階段，基建商品績效有望較科技主題抗跌，更易獲資金青睞，成為全球股市避風港。

AI 利空連發 華許升息機率提高 記憶體、被動元件、矽晶圓慘跌

美國聯準會將在台灣時間7月30日凌晨做出最新的利率決策，據芝商所的FedWatch工具，Fed最快會在本周升息1碼的機率由7月20日的16%，大幅提升至38%。加上微軟、Meta、亞馬遜、蘋果將陸續公布財報，市場擔憂AI過度消耗現金，台股28日盤中重挫逾1,800點，記憶體、被動元件、矽晶圓族群多檔摜入跌停板。

無懼大盤回檔！這檔生技股跳空漲停鎖死 海外授權題材發威

博晟生醫（6733）28日股價強勢表態，開盤跳空攻上漲停26.3元，開盤後一路鎖死，盤中委買高掛近千張。市場聚焦旗下愛膝康（RevoCart）完整智慧財產權到手，後續海外授權及全球商業化布局增添想像空間，加上今年營收維持成長，激勵買盤湧入。

寶雅財報犀利股價飆逾7%！明最後交易日 8/10股價「除以10」再上陣

寶雅（5904）半年報表現犀利，上半年稅後純益18.58億元，年增34.7%，每股純益（EPS）17.45元，激勵28日股價強勢大漲，盤中最高來到717元，漲幅逾7%，重新站回700元關卡。不過，投資人要留意，寶雅29日將迎來舊股票最後交易日，7月30日起暫停交易，配合股票面額由10元變更為1元，8月10日新股重新上櫃後，參考價將按舊股最後交易日收盤價的十分之一調整。

旺宏法說會前遭摜跌停 大盤崩跌記憶體族群華邦電、南亞科全熄火

旺宏（2337）今日下午將法說會，不過法說會前股價遭摜跌停，隨著美股下殺台股大盤崩跌，記憶體族群全數熄火南亞科（2408）、華邦電（2344）等也在早盤亮燈跌停，威剛（3260）跌逾6%，群聯（8299）一度跌停。

大立光上半年配息41.5元

鏡頭大廠大立光昨（27）日董事會通過一口氣通過對子公司大陽科技進行增資、股權轉換，以及今年上半年配息政策。其中，上半年盈餘擬配發每股現金股利41.5元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。