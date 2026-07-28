AI 利空連發 華許升息機率提高 記憶體、被動元件、矽晶圓慘跌

美國聯準會將在台灣時間7月30日凌晨做出最新的利率決策，據芝商所的FedWatch工具，Fed最快會在本周升息1碼的機率由7月20日的16%，大幅提升至38%。加上微軟、Meta、亞馬遜、蘋果將陸續公布財報，市場擔憂AI過度消耗現金，台股28日盤中重挫逾1,800點，記憶體、被動元件、矽晶圓族群多檔摜入跌停板。

聯準會（Fed）本周利率決策充滿不確定性，6 月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議聲明大幅縮短，華許也未對利率前景提出預測。目前FedWatch顯示升息 1 碼機率約 38%，保持原利率的機率62%。

但升息一碼的可能性大增，已帶給市場龐大的壓力，尤其是許多科技巨頭向市場發債，隨著聯準會利率維持高檔，這些巨頭發債的成本也跟著增加。

輝達（Nvidia）與亞馬遜（Amazon）近期宣布各自發行250億美元債券，已引發相關債券價格近幾週大幅下跌，而先前大幅資本支出的甲骨文，其信用評級更被調降到比「垃圾級」高一階。

綜合利空讓近期表現疲弱的台股再度重挫，一度下跌至41,565點，為兩個多月以來新低，櫃買指數更跌回4月中附近。上市櫃下跌家數合計超過1,600家，跌停家數達到約50家，記憶體、被動元件、矽晶圓、部分科技權值股慘跌。

記憶體中華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）、群聯（8299）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）等跌停，被動元件則有日電貿（3090）、信昌電（6173）、華新科（2492）、國巨*（2327）、禾伸堂（3026）跌停；矽晶圓包括環球晶（6488）、合晶（6182）、台勝科（3532）都跌停。權值股部分，台達電（2308）重挫跌停至1,580元，聯電（2303）亮燈跌停至113.5元，欣興（3037）也摔跌停至764元。