無懼大盤回檔！這檔生技股跳空漲停鎖死 海外授權題材發威

博晟生醫（6733）28日股價強勢表態，開盤跳空攻上漲停26.3元，開盤後一路鎖死，盤中委買高掛近千張。市場聚焦旗下愛膝康（RevoCart）完整智慧財產權到手，後續海外授權及全球商業化布局增添想像空間，加上今年營收維持成長，激勵買盤湧入。

博晟昨日宣布，與工研院及臺大醫院正式簽署「兩相軟硬骨修復專利暨技術讓與契約」，取得愛膝康相關專利及技術完整權利。相較過去承接授權及產品開發，此次進一步將相關智慧財產權完整收攏，有利後續產品商業化策略及國際授權布局。

愛膝康為工研院與臺大醫院共同研發的兩相軟硬骨修復技術，2008年由美精技（Exactech Taiwan）取得全球專屬授權，博晟2017年併購美精技後承接產品開發，2020年取得衛福部第三等級醫療器材許可證，2021年起在國內上市銷售，目前已累積上千件成功手術案例。

博晟將愛膝康列為未來獲利的重要動能，並表示產品已進入快速成長期。今年將持續推進國際授權及歐洲取證，同時擴大適應症及銷售渠道。愛膝康目前已取得柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、香港及澳門醫療器械許可證，並與馬來西亞、越南、印尼等地合作夥伴簽訂獨家銷售合約。

歐洲市場方面，公司先前揭露已完成查廠，目前進行文件審查；同時持續與歐洲、美國、日本市場潛在合作夥伴洽談海外授權。此次愛膝康相關專利及技術完整權利到手後，後續國際授權能否進一步落地，也成為市場關注焦點。

博晟近年也同步強化愛膝康海外專利布局。今年1月公司公告，RevoCart「軟骨用植入物及其相關裝置與方法」獲美國專利及商標局專利核准審定，專利有效期限20年。

營運方面，博晟6月營收2,381.3萬元，年增63.57%；上半年累計營收1.14億元，年增14.16%。公司先前法說會時表示，對2026年全年維持雙位數營收成長具高度信心。

博晟目前已建立「感染重症產品＋骨科再生產品」雙引擎商業模式，其中感染症產品美諾幸（Menocik）穩定貢獻現金流；愛膝康則進入快速成長期。此外，今年3月取得第二類醫療器材許可證的舒效切（SoufCut），公司也規劃透過既有醫療院所及經銷網路推動上市銷售，進一步擴充產品組合。

長期布局方面，骨生長因子（OIF）持續推進臨床試驗及國際授權。博晟表示，今年將加速OIF日本與台灣三期臨床試驗及全球授權合作，作為公司中長期成長布局之一。