寶雅財報犀利股價飆逾7%！明最後交易日 8/10股價「除以10」再上陣

寶雅（5904）半年報表現犀利，上半年稅後純益18.58億元，年增34.7%，每股純益（EPS）17.45元，激勵28日股價強勢大漲，盤中最高來到717元，漲幅逾7%，重新站回700元關卡。不過，投資人要留意，寶雅29日將迎來舊股票最後交易日，7月30日起暫停交易，配合股票面額由10元變更為1元，8月10日新股重新上櫃後，參考價將按舊股最後交易日收盤價的十分之一調整。

寶雅昨日公布第2季財報，單季稅後純益8.68億元，年增46%，EPS達8.15元，優於去年同期5.58元，創歷年同期新高、單季歷史第3高，僅次於今年首季及去年第4季；累計上半年稅後純益18.58億元，年增34.7%，EPS達17.45元。

寶雅第2季營收69.32億元，年增14.7%，營業毛利31.15億元，年增20.9%，毛利率由去年同期42.64%升至44.94%，年增2.3個百分點；營業費用率則由30.55%降至29.54%。在毛利率提升、費用率下降雙重挹注下，第2季營業利益達10.68億元，年增46.1%，營益率由12.09%攀升至15.40%，本業獲利增幅明顯高於營收。

亮眼財報也獲法人看好。有本土法人最新報告指出，寶雅近年積極發展POYA Beauty新店型，已成功開啟第二成長曲線，看好未來兩年店數維持雙位數擴張，加上產品組合改善、經濟規模帶動毛利率提升，以及費用率下降，預估2026年至2027年獲利年複合成長率（CAGR）達25%，並給予面額變更前目標價800元。寶雅截至6月底全台共有483間門市，上半年淨增13間，近年除持續擴張一般店外，也積極發展聚焦美妝體驗的POYA Beauty及家居店等多元店型。

值得留意的是，寶雅先前已公告辦理股票面額變更，每股面額將由10元變更為1元，舊股票最後交易日為7月29日，7月30日至8月7日停止交易，換發股票基準日為8月7日，並於8月10日以新股票重新上櫃買賣。

寶雅8月10日新股票上櫃買賣的參考價，將按舊股票最後交易日收盤價的十分之一調整。因此，明日將是每股面額10元舊股的最後交易日，之後將暫別市場八個交易日，直到8月10日以每股面額1元的新股重新上陣。