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旺宏法說會前遭摜跌停 大盤崩跌記憶體族群華邦電、南亞科全熄火

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

旺宏（2337）今日下午將法說會，不過法說會前股價遭摜跌停，隨著美股下殺台股大盤崩跌，記憶體族群全數熄火南亞科（2408）、華邦電（2344）等也在早盤亮燈跌停，威剛（3260）跌逾6%，群聯（8299）一度跌停。

記憶體族群近期上沖下洗，隨著國際股市步入修正，不過產業基本面沒有太大變化，法人則認為，相關公司股價先前已反應至2027-2028年市況，後續關注毛利率與獲利情況變化。

外資近期對記憶體市場看法基本面部分維持正面，美系外資仍預期DDR4 漲價今年下半年仍持續，預估每月漲幅逾二成，SLC/MLC NAND 第3季報價看漲5-6成、NOR Flash 則漲3-4成。不過也有業界傳出，後續記憶體報價持續上漲排擠客戶採購其餘零組件力道，也干擾供應鏈生態，預期後續漲幅將收斂或至持平。

華邦電 旺宏 南亞科

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