大立光上半年配息41.5元

鏡頭大廠大立光（3008）昨（27）日董事會通過一口氣通過對子公司大陽科技進行增資、股權轉換，以及今年上半年配息政策。其中，上半年盈餘擬配發每股現金股利41.5元。

大立光已於先前法說會公布上半年財報，營收292.09億元，毛利率49.41%，稅後純益107.93億元，每股純益82.35 元。以董事會通過上半年每股配發現金股利41.5元計算，盈餘配發約50.39%。

大立光今年上半年配息優於去年同期的28元，總計這次將發出約54.28億元現金。大立光昨天股價重新站上4,000元整數關卡，終場收4,090元、漲170元。

大立光董事會並決議，以發行新股方式合併旗下大陽科技。大陽科技主要從事音圈馬達（VCM）與車用鏡頭等光電零組件研發、設計與製造，

大立光表示，為強化對大陽科技經營權掌控度並厚實規模，董事會決議通過增資發行新股，並進行股權轉換，以大陽科技每1股普通股換發大立光普通股0.03股的方式進行換股。大立光原本持有大陽科技股權比重約49.37%，換股之後，持股比率將提升至100%。

基本面方面，大立光6月合併營收37.12億元，月減19%，年減10%；上半年合併營收292.09億元，年增11%。本季進入智慧手機傳統旺季，隨蘋果iPhone 18系列新機即將於9月亮相，外界預期，大立光下半年營運不看淡。

大立光董事長林恩平日前表示，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，因此，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運最忙碌的一季。