世界銷售均價逐季升溫

晶圓代工廠世界先進（5347）預計8月4日召開法說會公布展望。世界先進日前公布6月營收59.77億元，創新高，月成長40.9%，年成長33.6%；累計第2季合併營收142.45億元，季增14%、年增22%，為歷年次高紀錄。法人看好，受惠市場需求提升下半年成熟製程報價上漲，銷售均價有機會逐季升溫。

世界先進先前在法說會中預期，受季節性需求與客戶庫存回補帶動，2026年第2季晶圓出貨量將季成長11%-13%，平均銷售單價將季增 2%-4%，匯率假設基礎 31.3 下，毛利率估計介於 31%-33% 之間。實際第2季營收表現略優於法人預期，法人認為主要受惠於晶圓出貨價量齊揚。

業界2月已盛傳，成熟製程代工廠世界先進因產能持續滿載，規劃今年4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。後續公司也已在先前一次法說會上證實和客戶協商調整價格獲得接受，至於幅度則未透露。