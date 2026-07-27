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九家上市公司 下月辦法說

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，今年8月共有九家上市公司將在證交所場地（台北市信義區信義路五段7號1樓）自行辦理法說會。各公司辦理時間如下：8月11日由關貿網路（6183）率先登場、8月12日為大洋塑膠、8月13日由東元電機召開等。

證交所指出，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，規範上市公司每年須至少在國內辦理一次法人說明會（創新板每半年一次、創投公司每季一次）。

8月其餘在證交所自辦法說會的公司如下：25日競國實業；26日共有兩場，分別為華夏海灣塑膠、科風；27日由新光合成纖維舉行；28日同樣有兩場，分別為臺鹽實業、欣欣天然氣。

證交所提醒，投資人除了可至「公開資訊觀測站」查詢公司基本資料外，法說會當天亦可透過「WebPro 證券網路影音平台」觀看線上轉播。持有相關股票的投資人，亦可利用「集保 e 手掌握」APP 接收法說會開會通知。

上市公司 法說 證交所

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