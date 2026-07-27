弘塑董座 傳張鴻泰接任

半導體設備廠弘塑（3131）昨（27）日公告，董事長張泰山與副董事長張鴻泰都將辭任。外界猜測，待8月4日該公司董事會改選，應會改由張鴻泰出任新董座。

弘塑公告，昨日接獲張泰山與張鴻泰的辭任書，擬於8月4日董事會後辭職，並將於同日董事會推舉新任董事長與副董事長。

弘塑提到，張泰山與張鴻泰雖然辭任董事長與副董事長職務，惟仍續任該公司董事，並將依法持續履行董事職責。

弘塑也公告該公司獨立董事施聖亭因業務繁忙，辭任獨董職務，生效日為11月4日，缺額將於後續最近一次股東會補選。

張鴻泰已於今年初接任弘塑總經理，4月曾傳出該公司針對前總座黃富源等疑似侵害營業秘密的行為提出告訴，但當時該公司也強調，尚未發現有設備機台等關鍵機密技術流向大陸的情形。