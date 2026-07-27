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寶泰跨國布局寵物醫療

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股寶泰生醫（7850）國際布局邁步，昨（27）日宣布與韓國上市醫藥大廠大韓新藥（Daehan Nupharm）簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將依MOU架構，針對寶泰自主研發的特定「創新生物藥」展開商業與技術評估，並朝正式合作與授權協議進行協商。

寶泰董事長暨執行長宋豪麟表示，此次與大韓新藥建立跨國合作架構，是公司推動寵物精準醫療國際化的重要一步。未來期待結合寶泰的創新生物藥研發成果，以及大韓新藥在藥品開發、生產合規與市場推動方面的經驗，加速相關技術於國際市場的臨床開發及商業化布局。

大韓新藥執行長李元碩表示，期待雙方依MOU建立的合作架構，持續推進指定技術項目評估、臨床開發及商業化討論，共同拓展伴侶動物健康醫療市場。

興櫃 韓國

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