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雅特力上半年EPS4元 Q2增六倍

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）昨（27）日公布第2季財報，單季「三率三升」，獲利不但季增逾一倍，更較去年同期大增超過六倍，每股純益為2.79元，上半年每股純益為4元。

雅特力結算，第2季合併營收9.63億元，季增47%，並較去年同期增加102%；毛利率持續優化，從首季的35.11%提升至第2季的40%；單季歸屬母公司業主稅後淨利1.75億元，季增157%，較去年同期大增629%，每股純益2.79元。

雅特力上半年合併營收16.16億元，年增90.1%，已與去年全年營收相當；歸屬母公司業主淨利2.42億元，年增5.39倍，每股純益4元。

展望後市，雅特力評估，第3季營收可望維持高檔，與第2季高基期持平。目前客戶訂單需求穩定，下半年訂單能見度已逐步延伸至年底。

回顧第2季表現，雅特力表示，受惠於客戶需求回升、重點應用專案持續推進，以及主要產品線出貨動能增強的三大引擎驅動下，營收連續三個月改寫新猷，單季營收站上歷史新高。

雅特力第2季「三率三升」，毛利率受惠於價格機制及產品組合優化而提升，營業利益也強勁成長，創下單季歷史新高，稅後淨利率為18%，較前一季提升8個百分點。

以應用別來看，雅特力第2季五大領域包含 AIoT、智慧運輸、智慧家居、智慧工業及智慧商業等相關營收同步揚升。其中以營收占比最大的AIoT領域表現最為亮眼，業績較上季大幅增加近一倍，並涵蓋機器人、電競鍵鼠、無人機及數位對講機等多項新興應用。

受惠智慧化應用蓬勃發展及儲能系統強勁需求驅動，雅特力的智慧運輸及智慧家居營收也分別呈現季增，主要應用包含兩輪電動車及清潔機器人等；而其智慧工業及智慧商業領域，則主要受惠於工業控制市場逐步復甦。

智原 營收

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