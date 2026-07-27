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昇達科上半年賺贏去年 低軌衛星接單熱 營運將升溫

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
昇達科總經理吳東義。聯合報系資料照
昇達科總經理吳東義。聯合報系資料照

低軌衛星暨無線通訊元件廠昇達科（3491）昨（27） 日公布第2季財報，單季稅後純益3.07億元，季增17%，年增330%，每股純益4.47元；上半年稅後純益5.6億元，年增161%，並超越去年獲利總和，每股純益8.15元。

昇達科結算，第2季合併營收9.02億元，季減11%，年增76%；毛利率55.6%，較前一季小減約2個百分點，年增12.3個百分點；營業利益2.4億元，季減23%，年增158%。

受惠於全球低軌衛星相關通訊產品需求持續放量，昇達科上半年合併營收19.22億元，年增70%，續創同期新高，其中，低軌衛星相關產品營收年增率衝上147%，貢獻顯著；毛利率56.9%，年增9.6個百分點；營業利益5.55億元，年增113%。

昇達科上半年稅後純益5.6億元，年增161%，每股純益8.15元，超越去年全年每股純益7.83元。昇達科昨天股價跌35元、收1,155元。

展望後市，昇達科先前於法說會指出，訂單能見度長期上看至2028年，低軌衛星業務維持高度成長，下半年營運預期將回升，整體在手衛星訂單與出貨節奏保持穩健。

昇達科指出，基於一線低軌衛星客戶對產能擴增的持續要求，以及多家新開展的低軌衛星客戶也已展開多項設計開發專案，該公司繼去年投入約8億元擴產之後，今年資本支出將達10多億元，並規劃在越南建新廠。

昇達科強調，上半年毛利率衝上56.9%，遠優於去年同期的47.3%，顯示高階產品比重提升以及規模經濟等效益顯現，拉升整體營運獲利能力，預期後續產品組合與營運規模都有助於毛利率持續提升。

昇達科 營收

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