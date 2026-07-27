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華星光、上詮迎CPO商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（27）日發布最新報告指出，隨著輝達出貨新一代Spectrum-X 共同封裝光學（CPO）交換器給部分合作夥伴、博通的51.2T Bailly CPO交換器持續小量出貨，象徵CPO邁入量產階段。

法人看好，CPO量產時代來臨，波若威（3163）、華星光上詮、光聖旗下合聖等台灣相關光通訊廠商都將受惠。

集邦表示，Spectrum-X CPO交換器由輝達與台積電合作開發，採用COUPE先進封裝製程，處理能力達每秒400Tb，2026下半年產能將進一步擴大。

至於博通51.2T Bailly CPO交換器由台達電、Micas Networks協助導入量產，較傳統可插拔光收發模組可降低功耗達70％，已有Meta等超大規模業者完成部署驗證。

CPO整合光學元件至交換器ASIC周邊，達到降低功耗的效果，成為下一代高頻寬交換器的核心發展方向。集邦觀察，CPO交換器正面臨三項供給瓶頸：首先，光引擎須整合雷射、調變器等元件，製程複雜、對良率要求高，加上熱管理問題，僅有少數供應商具備量產能力。

其次，由於矽光子晶圓代工、後段封裝對精度與可靠度要求高，產能建置周期較長，短期內供給彈性不足。此外，CPO交換器對COUPE等先進封裝製程依賴程度大幅提升，但AI晶片、高效能運算也在競爭同類封裝產能，導致CPO供應鏈資源持續受到壓縮。

集邦指出，面對供應鏈壓力，領先廠商的因應策略呈現明顯分化。部分雲端巨頭透過長期採購協議鎖定供給，並戰略投資上游矽光子廠商。輝達與掌握先進封裝產能的集邦科技深化合作，達成垂直整合。

Google等業者則加速自研光學元件，以降低對外部供應商的依賴。集邦預期，垂直整合將成為新常態，能自主掌握矽光子設計、光引擎製造與先進封裝資源的廠商，將能在2027年至2028年CPO交換器市場放量周期中取得領先優勢。

不過，整體來看，AI基礎建設未來大量導入CPO幾乎已經是市場共識，業界因此看好，打入CPO供應鏈的波若威、華星光、合聖及上詮等光通訊廠後續營運將有望持續升溫。

其中，合聖與上詮成功以CPO當中必備的FAU產品，打入輝達及博通等AI平台供應鏈，兩大廠下半年有望開始逐步放大FAU產能，預期明年CPO需求放量之後，將進一步助攻相關廠商後市。

華星光 上詮 輝達

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