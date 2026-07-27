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載板三雄毛利率向上 法人預期欣興獲利持續成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
ABF載板示意圖。 聯合報系資料照
ABF載板示意圖。 聯合報系資料照

PCB載板廠財報將陸續公布，載板三雄包括龍頭欣興（3037）、景碩南電以及PCB龍頭臻鼎獲利與營運展望受關注。欣興預計今（28）日召開董事會並公布財報，隔日舉行法說會，法人看好欣興財報獲利持續季成長，雖有業外干擾，預期毛利率持續走高，也預估景碩與南電毛利率持續向上。

欣興6月營收148.97億元，續創新高，月增6%，年增36.3%；上半年營收803.36億元，年增28.4%。外界看好，欣興受惠高階載板出貨價量齊揚與PCB步入傳統旺季，下半年營運可望逐季走高。

景碩預計本月31日召開董事會，討論上半年財報。法人也看好景碩毛利率可望超越市場預期，下半年獲利可望隨營收持續升溫。

業界盛傳，因市場需求旺盛，南電ABF載板近期未簽長約，並採現貨報價，價格調升顯著，預估第3季報價可望持續雙位數季增。

業界觀察，全球載板市場至2028年仍穩居賣方市場，受惠於AI需求高漲與客戶積極預訂產能，部分載板廠訂單能見度已達2030年，欣興、景碩、南電同步看好市場，PCB龍頭臻鼎旗下小金雞禮鼎為載板新進者，今年首季也已獲利，成長與獲利表現優於市場預期。

禮鼎雖是載板市場新進者，也已有佳績，近期獲半導體大廠與CSP廠洽談產能，搭配經濟規模效益顯現，依據公開資訊，臻鼎公告旗下禮鼎受惠於AI需求大爆發，BT及ABF載板價格持續調漲，2026年第1季獲利，單季獲利達人民幣5,011萬元（約新台幣2.39億元）。

景碩 南電 欣興

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