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禮鼎：載板無供需反轉疑慮

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

臻鼎-KY（4958）旗下ABF載板廠禮鼎挾高階製程優勢，吸引全球大廠搶卡產能。董事長李定轉日前表示，訂單能見度已達三年，即便擴產也供不應求，未來絕無供需反轉疑慮。禮鼎首季順利轉盈，獲利人民幣5,011萬元（約新台幣2.39億元），預告7月接單順暢，營運走高。

禮鼎歷經14年布局，隨著深圳一園區一廠產線爬坡順暢，預計一年半內可全數回收百億元投資。產能規模效益顯現下，預估毛利率將在今年第4季至明年第1季追平載板同業平均水準。

在產品結構上，禮鼎ABF與BT載板的營收比重從上半年的5比5，預計於今年底調整為6比4，明年進一步拉升至7比3。李定轉預估，公司產能規模將在明年與後年加速擴大，快速拉升全球市場占有率。

禮鼎深圳一廠自動化比重高達95%，高階ABF載板良率已追平市場水準。李定轉指出，禮鼎的核心優勢在於擁有「兩隻腳」，同時承接海外與大陸內地大廠訂單，並鎖定占市場八成以上的主流標準型FCBGA產品。因高階20層以上大尺寸載板極度短缺，禮鼎提出長約（LTA）制，優先提供產能給主力客戶，客戶更要預付約五成訂金鎖定產能。

由於全球高階設備交期已拉長至1.5年以上，禮鼎已順利確保日系與德系關鍵材料大廠的供貨承諾，並直接包下雷射鑽孔與電鍍設備大廠的產能，掌握上游高達六至七成的關鍵資源。

談及未來成長動能，李定轉分析，除了現階段持續推進的AI伺服器與高階網通建設外，2028至2029年實體AI（如自動駕駛、人形機器人）爆發，將帶動ABF載板第二波巨量需求。

深圳 臻鼎 ABF

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