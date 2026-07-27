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光鼎強攻功率半導體

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

LED封裝廠光鼎（6226）積極轉型布局功率半導體，近期發表搭載獨創超低導通電阻漂移技術的新系列SiC MOSFET產品，搶攻AI、新能源與伺服器驅動等中高功率領域市場。法人預估，隨產品結構持續調整與效益顯現，光鼎今年營收挑戰雙位數成長之餘，本業可望轉虧為盈。

光鼎表示，功率半導體新品主打獨家技術，能有效解決高溫高負載下的熱失控問題，大幅降低終端客戶散熱模組成本。產品重點鎖定伺服馬達驅動、太陽能逆變器與併網儲能等中高功率基礎建設，目前送樣驗證以印度當地的品牌大廠與外銷EMS廠進度最快，預計下半年陸續通過認證後，明年上半年將開始顯著放量。

整體功率半導體事業方面，光鼎說明，該業務有超過九成訂單集中於印度市場，整體訂單能見度直達年底。以產品結構切入，上半年LED封裝占比約90%、模組9%，功率半導體因屬量產元年約占1%，預估明年功率半導體營收比重可提升至3.5%，長期三到五年內朝10%目標邁進。

區域市場布局方面，光鼎中國占比約50%，亞洲其他地區占27%，美國占12%。公司表示，為避開美中貿易關稅風險，早於緬甸建廠分散產能，如今成本效益顯現，搭配印度分公司在地化轉型成功，營收快速成長，成為未來資源重鎮。

光鼎強調，近年策略性淡出低價封裝訂單，轉向合作長期的利基型客戶以穩定毛利率。同時升級生產自動化流程，今年規劃資本支出2500萬至3000萬元精準擴產，將導入AI輔助系統提升效率，降低重複性人力成本。

光鼎上半年累計營收3.27億元，年增3.99%，寫近三年同期新高，展現營運回溫力道。公司表示，隨緬甸廠產能效益持續發揮與產品結構優化，毛利率穩定維持在30%水準，本業獲利結構獲得顯著改善，預估下半年在印度與台灣雙市場拉貨下，全年營運表現將優於去年。

光鼎 半導體 印度

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