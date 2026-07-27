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邑昇現增 股款到位

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠邑昇（5291）昨（27）日宣布完成2026年度募資計劃，今年啟動現金增資及發行國內第二次無擔保轉換公司債。其中現金增資案發行2,000張，每股53元，在7月13日收足股款，實收1.06億元；國內第二次無擔保轉換公司債亦於24日收足2億元，預計29日掛牌交易。兩項募資合計3.06億元，用以充實營運資金、強化財務結構。

邑昇提到，除AI與半導體應用外，亦積極布局低軌衛星與無人機/反無人機等航太及軍工相關市場。隨全球衛星通訊、國防科技及自主系統需求快速成長，相關PCB應用涵蓋地面站（Gateway）、衛星酬載（Payload）及用戶終端（User Terminal）等領域。

邑昇在2025年10月通過航太品質管理系統認證，今年起已承接歐系客戶訂單並陸續開始出貨。

邑昇提到，隨AI伺服器功耗提升與電源架構升級，以及航太與軍工等高階應用，對PCB具備高可靠度、高耐熱性及高精密製程要求同步提高，規格亦必須符合耐輻射、輕量化及低功耗等特性，高客製化產品附加價值與毛利表現均顯著優於過往產品線。目前與相關客戶洽談2027年產能供應與分配，提升二期廠房產能利用率，有望挹注後續營收與獲利成長。

至於擴產方面，邑昇提到，高階PCB產品市場滲透率可望逐步提升，目前既有廠區產線稼動率已接近滿載，二期廠房擴建工程預計於第3季末正式完工啟用。

增資 公司債 無人機

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