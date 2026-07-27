宏碁Chromebook銷售報捷

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺Chromebook業務報捷。受惠教育市場需求提升，宏碁第2季在泛歐Chromebook市場以36%市占率位居第一，年增8.4%，約為整體產業成長率的兩倍（均值2.5%），展現穩健的市場競爭力與動能。

宏碁指出，品牌於北歐、西班牙及比利時、荷蘭與盧森堡等市場持續維持亮眼表現，並受部分教育標案挹注，帶動第2季Chromebook成長，進一步鞏固在當地市場的領先地位。

宏碁強調，持續深耕Chromebook產品線，透過多元且完整的解決方案，滿足教育、企業及各細分市場的需求。未來亦將持續導入創新技術與產品，強化於全球市場的競爭優勢。

今年PC市場深受記憶體等關鍵零組件漲價影響，Chromebook也無法倖免，尤其Chromebook產品定位大多是入門機種，對價格變動敏感，目前業界對於下半年出貨需求保守看待。

Google預計今年下半年推出全新Gemini Intelligence系統，及為Gemini Intelligence而設計的全新筆電Googlebook，目前宏碁、華碩等已預計推出相關機種；由於Googlebook定位為中高階機款，將與Chromebook入門級定位形成互補關係。