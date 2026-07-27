軟板材料廠亞電（4939）董事長李建輝表示，以M10等級氟素（PTFE）混搭材料，切入輝達AI伺服器與半導體先進封裝供應鏈，新材料正送客戶認證，預期通過後，2027年整體營運將迎來成長，亞電也有望脫離傳統軟板產品受限消費性電子市場的競爭。

AI伺服器商機帶動高頻高速材料需求，但高階的M9等級高頻玻纖布產能呈現高度吃緊狀態。李建輝指出，為突破產能限制，部分同業嘗試以純氟PTFE的無玻纖布方案進行送樣認證，但也因純氟素材料物理特性過於柔軟，在伺服器多層板堆疊時面臨結構強度不足問題，認證失敗。

亞電目前以創新的混合策略出發，以自家M10等級PTFE高階基板，搭配市場現有的M9預浸布，以克服純PTFE結構過軟的物理缺陷，讓終端硬板廠無需更改現有設備與壓合製程即可接軌使用。

另外，李建輝指出，近期亞電也規劃打入半導體先進封裝領域，鎖定CoWoS與未來CoPoS製程中極為關鍵的抗翹曲材料。亞電過去幾年來將資源挹注於前瞻PTFE與半導體材料研發。目前半導體新材料也處於客戶密集認證階段，預期下半年陸續取得初步測試結果。2026年主要將聚焦於設備建置與小批量試產，實質營收顯著成長期預期將落在2027年至2028年。