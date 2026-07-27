大量6月EPS2.69元 在手訂單創高

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺Chromebook業務報捷。受惠教育市場需求提升，宏碁第2季在泛歐Chromebook市場以36%市占率位居第一，年增8.4%，約為整體產業成長率的兩倍（均值2.5%），展現穩健的市場競爭力與動能。

2026-07-27 23:49