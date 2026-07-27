聽新聞
0:00 / 0:00
大量6月EPS2.69元 在手訂單創高
大量（3167）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（27）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益2.43億元，年增165.28%，每股純益2.69元。
大量昨天股價下跌25元，成交量1,147張，收595元，呈連八跌走勢，與15日收盤價892元相較，近八個交易日股價跌幅超過33%。
大量基本面表現不俗，目前在手訂單創史上新高。受惠客戶端接貨積極，今年除了2月因農曆春節長假期影響工作天數之外，每個月都繳出合併營收屢創單月新高的漂亮成績單。
大量6月合併營收10.41億元，創新高，月增8.9%，年增139.7%；第2季合併營收28.59億元，為歷來單季新高，季增46.9%，年增125%；上半年合併營收48.05億元，為同期最佳，年增127.3%。
受惠於AI伺服器需求走揚，大量高階背鑽機設備出貨呈現跳躍式成長。大量表示，以在手訂單推估，今年營運可望逐季向上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。